Inaugurata a Mileto la terza edizione della rassegna “Visioni d’arte, disegni e grafica contemporanea” curata dai noti maestri calabresi Alfredo Mazzotta e Mimmo Corrado all’interno della Casa della Cultura. L’iniziativa propone ad esperti, amanti dell’arte e semplici appassionati del settore un duplice aspetto, da una parte lo spazio riservato a una collezione privata dello stesso maestro Mazzotta e dall’altra a opere di pittori miletesi. All’interno dell’ex Ufficio delle imposte dirette possono nell’occasione essere ammirate creazioni dei medesimi curatori della rassegna e dei vari Nino Attinà, Kengiro Azuma, Giovanni Blandino, Floriano Bodini, Remo Brindisi, Nino Casani, Giovanni Coservo, Tonino Denami, Enotrio, Giuseppe Famà, Carlo Filosa, Massimiliano Giordano, Paola Grott, Renato Guttuso, Ibrahim Kodra, Francesco Messina, Luciano Minguzzi, Eros Pellini, Domenico Purificato, Giorgio Scaini, Saverio Terruso, Ernesto Treccani. A queste opere si aggiungono quelle dei miletesi Irene Borgese, Tonino Bursese, Fina Currà, Stefano Direnzo, Franco Fontana, Adriano Simari, Saverio Tulino e Domenico Valente.

“Visioni d’arte, disegni e grafica contemporanea” rende quest’anno omaggio al locale maestro Eugenio Colloca. Morto alla metà del ‘900, l’artista ha nutrito la passione per il disegno fin dalla più tenera età. Trasferitosi dalla Calabria a Roma ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti diplomandosi in pittura e decorazione. Ha svolto la sua attività artistica prevalentemente nella capitale, anche se a Mileto e a Paravati si conservano alcune sue creazioni appartenenti a collezioni private. Nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo, in particolare, è suo il ciclo di affreschi del presbiterio della chiesa “Maria Santissima dell’Addolorata”, raffigurante i quattro evangelisti. Allestita con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con le associazioni “Accademia Milesia” e “Sei di Mileto se… ricordi”, “Visioni d’arte, disegni e grafica contemporanea” rimarrà aperta fino a venerdì 14 agosto, tutti i giorni dalle 21 alle 23.30. L’ingresso alla mostra è libero.