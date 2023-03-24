La suora originaria di Reggio Emilia, al secolo Luisa Ferrari, fondò la prima Casa delle suore francescane del Verbo incarnato, Ordine presente anche in America Latina e Africa

L’associazione culturale “Il Tocco”, di Limbadi, rende omaggio a Madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo, fondatrice a Motta Filocastro nel 1930 dell’Ordine delle suore missionarie francescane del Verbo incarnato. Il primo appuntamento della manifestazione “La Calabria delle donne – Festival del genio femminile di Calabria” si terrà il 25 marzo alle ore 17 presso la chiesa della Santa Croce di Motta Filocastro, con un convegno incentrato sulla figura più importante nella storia recente della comunità locale. All’evento, patrocinato dal “Calabria film commission” della Regione e dal Comune di Limbadi, saranno presenti la superiora generale delle suore missionarie francescane del Verbo incarnato Madre Fatima, il sacerdote don Michele Arena della parrocchia “Santa Maria della Romania”, il presidente dell’associazione “Il Tocco” Graziano Ciancio, la direttrice del Polo museale di Soriano Calabro e direttrice artistica del Festival Mariangela Preta ed il sindaco di Limbadi Pantaleone Mercuri. Intermezzi musicali a cura del coro polifonico “Musica nova” di Nicotera, diretto dal maestro Romolo Calandruccio, accompagnato al pianoforte dal maestro Donato Arcuri. [Continua in basso]

«Tutta Motta Filocastro è fortemente legata a Madre Giovanna – ci ha fatto sapere il presidente dell’associazione “Il Tocco” Graziano Ciancio -. La sua figura è stata di fondamentale importanza per la nostra comunità agli inizi del secolo scorso, sia dal punto di vista spirituale che concreto. Quando Madre Giovanna, al secolo Luisa Ferrari, originaria di Reggio Emilia, giunse qui da noi per fondare assieme a padre Achille Fosco la prima Casa delle suore francescane del Verbo incarnato, oggi presente anche in America Latina e in Africa, trovò una realtà assai povera economicamente e lontanissima dalla Chiesa, una comunità disgregata e, devastata dal secondo conflitto mondiale, ancor più bisognosa di conforto. Il grande operato della suora, che ancora tutti i mottolesi oggi portano nel cuore – ha sottolineato Ciancio -, portò qui da noi alla creazione di una scuola materna e, cosa ulteriormente fondamentale, all’apertura di un centro di primo soccorso completamente gratuito per la popolazione. Per ricordare questa nostra grandissima donna, dichiarata venerabile da Papa Francesco il 19 marzo 2019, abbiamo deciso di dedicare a lei l’apertura di questo Festival, dando spazio alle testimonianze raccolte in passato attraverso la proiezione di un video incentrato sulle memorie dell’opera svolta dalle suore a Motta Filocastro». La manifestazione proseguirà poi su piazza Vittorio Emanuele III e corso Pietro Lazzaro per concludersi con un momento conviviale.

