A Motta Filocastro e San Nicola de Legistis al via la X edizione del mese del Fanciullo

Ritorna la nuove edizione de il “Mese del Fanciullo”. Dopo l’interruzione a causa dell’emergenza pandemica riprende l’iniziativa legata al mondo dei bambini, per promuovere i loro diritti e i valori che sono insiti nel messaggio evangelico, nella Convenzione ONU (1989) sui diritti dei bambini e nella Costituzione, ma soprattutto per far riscoprire la bellezza del gioco, dell’arte, della musica, della poesia e della natura. Il “Mese del fanciullo” è ispirato alla figura di San Nicola protettore dei bambini che ha dato vita a Babbo Natale e all’Epifania. L’ultima edizione, la IX, è stata quella del 2019-2020. Nel 2017 la piccola frazione di San Nicola de Legistis, in virtù dell’impegno profuso dalla comunità verso il mondo dell’infanzia, è stata designata, da parte dell’Amministrazione comunale, “Paese del Fanciullo”. L’edizione 2022-23 avrà delle significative novità. Dal titolo evocativo “Il tempo dell’incanto negli occhi dei bambini” si svolgerà nelle comunità sia di San Nicola de Legistis che in quella di Motta Filocastro. Questa collaborazione è stata possibile grazie al nuovo parroco don Michele Arena, che si è insediato da poco, il 27 novembre, in concomitanza con l’inaugurazione della chiesa dopo i lavori di restauro, e già parroco da diversi anni della frazione di Motta Filocastro. [Continua in basso]

Così come aveva fatto don Francesco Pontoriero nelle passate edizioni, anche don Michele ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa impegnandosi a coinvolgere i diversi territori per una questione fondamentale: quale futuro per le nuove generazioni? La sensazione è che per i responsabili delle istituzioni (ispirati dai cosiddetti potenti del mondo) nelle loro agende, il mondo dell’infanzia non sia la prima preoccupazione. Per questo è importante che le piccole comunità come quelle di San Nicola e Motta, animate soprattutto dal messaggio evangelico che mette al centro proprio i bambini, si impegnino per la promozione dei diritti, ma anche per guardare il mondo con gli occhi della meraviglia insita nell’innocenza dei fanciulli, e per questo più esposti alle ingiustizie e alla violenza degli adulti. Le guerre, l’inquinamento, le sofferenze, i tanti disagi che vivono le famiglie si scaricano sempre sui più deboli. Ma ai costruttori di armi e ai governi che decidono le sorti dell’umanità, questo non sembra affatto interessare.

Il programma

Il programma prevede 3 giornate. Lunedì 2 gennaio la prima manifestazione si svolgerà nel suggestivo borgo di Motta, teatro di diverse iniziative legate al Natale in questi giorni, a partire dalle 16. Nella sede dell’Asilo delle Suore missionarie del Verbo incarnato, si svolgerà un laboratorio creativo, di conversazione, di ritagli, libri animati e trottole volanti, dal fantastico nome Tupingimatangi. Alle 17.30 seguirà lo straordinario spettacolo di cantastorie e burattini, “Cunta sta terra. Giullari di corte raccontano il Sud”, ideato e interpretato da Anna Maria Pugliese ed Antony Greco. Martedì 3 gennaio invece è prevista con i bambini delle due comunità aperto a tutti, una giornata ecologica, alla scoperta di una spettacolare quercia e di maestosi ulivi secolari che si trovano nelle campagne tra le due frazioni nel territorio del Comune di Limbadi. Un’occasione anche per raccogliere il materiale, verghe di ulivo e di olmo, per il laboratorio di intreccio dei cesti che si svolgerà sabato 7 a San Nicola de Legistis. In questa giornata, oltre al laboratorio Tupingimatangi (ore 16) è prevista anche la presentazione del libro di poesie per bambini Il tempo dell’incanto, di Andrea Runco (ore 18.30) in Chiesa. Ai bambini presenti verranno offerti dei doni compreso il libro di Runco. Durante la serata saranno estratti i biglietti con in palio tre Cestini Epifania, costruiti a mano. Nel corso della presentazione della raccolta poetica interverranno don Michele Arena, Pantaleone Mercuri (sindaco dell’amministrazione comunale di Limbadi), mons. Giuseppe Fiorillo (parroco emerito del duomo San Leoluca di Vibo Valentia). A presentare l’evento Nicola Rombolà (presidente protempore di Italia Nostra, sezione di Vibo Valentia), mentre Mario Vallone (editore e giornalista) coordinerà gli interventi. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Limbadi ed è stata organizzata in collaborazione delle comunità parrocchiali di San Nicola e Motta e con il contributo delle associazione culturali Alighistos, Il Tocco, Le Tarme, Italia Nostra Vibo Valentia, l’Accademia musicale Amadeus di Palmi e delle Edizioni Mario Vallone.

