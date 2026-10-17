La giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo ha scelto i due professionisti dopo la valutazione dei curricula. Gli incarichi sono a titolo gratuito e dureranno fino alla conclusione del mandato amministrativo. L’obiettivo è rendere operativa la struttura e valorizzarne il patrimonio culturale e turistico

La Giunta comunale di Vibo Valentia ha proceduto alla nomina del direttore e dell’esperto in Belle Arti del Museo Civico della Tonnara, del Mare e della Pesca, avente sede nei locali della Tonnara di Bivona. Dopo l’esame e la valutazione dei curricula pervenuti, è stato nominato Antonio Montesanti come direttore e Manuel Zinnà come esperto in Belle Arti.

Le motivazioni delle nomine

Le motivazioni poste alla base della scelta effettuata vengono individuate, per quanto riguarda la figura del direttore, Antonio Montesanti, «per la radicata, pluriennale e specialistica competenza tecnico-scientifica specificamente orientata alla museologia, alla tutela dei beni storici, artistici e culturali e alla progettazione di eventi espositivi. Il suo percorso professionale riflette in modo eccellente l’esperienza richiesta dall’avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio demo-etno-antropologico e territoriale calabrese, garantendo l’autorevolezza scientifica necessaria a coordinare i rapporti istituzionali con le Soprintendenze, le Università e gli enti di ricerca, nonché la capacità di pianificare le complesse strategie di promozione turistica e didattica connesse alla Tonnara di Bivona».

Per la figura di esperto in Belle Arti, Manuel Zinnà, le motivazioni sono state individuate nel suo profilo, che «manifesta una solida, documentata e coerente formazione accademica e professionale specificamente calibrata nell’ambito delle Belle Arti, della storia dell’arte e della tutela dei beni culturali. Le attività di studio e la comprovata esperienza maturate nel settore offrono le massime garanzie per assicurare un qualificato e fattivo contributo all’interno del Comitato Tecnico-Scientifico, con particolare riferimento ai compiti di esame dei progetti di allestimento delle raccolte, coordinamento dei programmi di catalogazione e formulazione dei pareri preventivi su donazioni, acquisti e restauri».

Incarichi gratuiti e prospettive per il museo

Gli incarichi, viene precisato in delibera, hanno natura onorifica e temporanea, sono svolti a titolo completamente gratuito e la loro durata è legata al mandato dell’Amministrazione comunale in carica.

In seguito alle suddette nomine, entra nella fase operativa l’attività del Museo Civico della Tonnara, del Mare e della Pesca, con la prospettiva di dare impulso e sviluppare una struttura, di cui è proprietario il Comune di Vibo Valentia, che possa costituire un elemento attrattivo di interessi culturali, turistici e didattici.