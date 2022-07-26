Reso noto il programma “Fabrizia d’estate”. Tra gli eventi più attesi: schiuma party, il concerto di Mimmo Cavallato e il convegno “Fra i boschi del principe”

Musica, stand dedicati all’artigianato, notte bianca, esibizioni di ballo, tornei ed enogastronomia. Ricco calendario per Fabrizia che entra, con una serie di appuntamenti, nel vivo della stagione estiva. Dal 29 luglio al 20 agosto, il centro del Vibonese ha previsto una serie di iniziative pensate per soddisfare le famiglie e anche i giovani. Non mancheranno i tuffi nel passato con la mostra fotografica “Memoria storica del centro storico di Fabrizia”, oppure con i giochi popolari tradizionali. Attesissimo per i giovani, lo schiuma party mentre per gli amanti del genere folk, il concerto di Mimmo Cavallaro. Sempre per le serate musicali, previste le esibizioni del gruppo Folk sound. Il calendario si aprirà con il convegno “Fra i boschi del Principe: fondazione, vicende storiche e artistiche della terra di Fabrizia”. Sabato 20 agosto, a chiusura di programma, percorso naturalistico Passo dell’abete-Monte crocco nonché la prima maratona bimbi “Contro il cancro con un sorriso”.