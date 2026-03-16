L’appuntamento – dedicato alla bellezza e alla forza dell’espressione creativa - anticipa e celebra la Giornata mondiale della poesia del 21 marzo. Ecco i dettagli

Il Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Rachele Nardo – Llff odv, promuove un incontro dedicato a musica, danza e poesia, anticipando e celebrando la Giornata Mondiale della Poesia del 21 marzo. L’evento si terrà venerdì 20 marzo alle ore 9.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto e propone un percorso artistico che intreccia musica, danza e poesia, dedicato alla memoria, alla bellezza e alla forza dell’espressione creativa.

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali del dirigente scolastico, Antonello Scalamandrè, che sottolineerà il valore educativo dell’arte e il ruolo della scuola come luogo di crescita culturale e umana. Seguirà l’intervento introduttivo della prof.ssa Ines Calafati, docente di Lettere, che offrirà una lettura critica e sensibile del percorso poetico proposto.

Durante l’evento, Domenico Nardo, autore delle poesie e presidente dell’Associazione Culturale Rachele Nardo – Llff odv, accompagnerà le diverse sezioni con brevi contributi e riflessioni.

Le parole che diventano voce e movimento

Gli alunni del Liceo Capialbi presenteranno e declameranno alcune poesie di Domenico Nardo, tra cui: Libertà, Il poeta e il falso profeta, Prima che sia finita, Ho guardato il cielo, Paura di volare, Oltre.

Uno dei momenti più intensi dell’intera serata sarà la performance ispirata alla poesia Un attimo di Domenico Nardo. La coreografia, firmata dalla prof.ssa Roberta Di Natale, traduce la parola poetica in gesto, respiro e movimento, trasformando il testo in un’esperienza visiva e corporea di grande suggestione.

Ad accompagnare al pianoforte sarà la prof.ssa Maria D’Agostino, mentre l’esecuzione coreutica sarà affidata alle allieve della classe 2A – indirizzo Coreutico.

Seguirà Romanza, per flauto e archi, anch’essa coreografata dalla prof.ssa Di Natale e danzata dalle allieve della 3A indirizzo Coreutico, accompagnata dall’orchestra d’archi del Liceo Capialbi.

Flauto solista: prof.ssa Valentina Marchese

Orchestra d’archi del Liceo Capialbi diretta dal maestro Diego Ventura

Un momento di rara intensità, in cui poesia, musica e danza si fondono in un’unica emozione.

Il viaggio interiore

La lettura proseguirà con altre poesie dell’autore: L’odore di lei, Il tempo, Paura, Le luci, Non dire mai, Il nemico interno. La poesia Paura di volare sarà interpretata attraverso un assolo coreografico della prof.ssa Daniela Ruggiero, docente del corso coreutico del Liceo Capialbi, e danzata da un’allieva della classe IVA indirizzo Coreutico. Un’esecuzione che restituisce in forma di movimento il dialogo tra fragilità e coraggio che attraversa il testo poetico.

Omaggio a Rachele

Uno dei momenti più significativi sarà l’omaggio a Rachele, con la lettura della poesia Gocce di memoria, scritta da lei stessa: un frammento prezioso della sua sensibilità, custodito e condiviso con il pubblico.

Dopo gli interventi del maestro Diego Ventura e dell’autore Nicola Lico, il pubblico assisterà alla prima esecuzione pubblica della canzone Rachele, un brano originale scritto da Nicola Lico insieme a Giulia Todaro, coautrice e interprete. Dedicato alla giovane Rachele e destinato a diventare un progetto discografico, il brano rappresenta un momento di intensa partecipazione emotiva, in cui musica, memoria e creatività si fondono in un’unica voce.

La prima versione della canzone è stata resa possibile grazie al contributo del maestro Giovanni Nicotera, che ha realizzato la base musicale e curato la registrazione, offrendo al progetto la sua prima veste sonora.

Per l’evento del 20 marzo, Rachele sarà proposta per la prima volta dal vivo nell’arrangiamento originale del maestro Diego Ventura, pensato per l’orchestra ritmica del Liceo Capialbi e capace di valorizzarne la dimensione collettiva e performativa. L’interpretazione sarà affidata all’alunna Giulia Todaro, accompagnata dall’orchestra ritmica del Liceo Capialbi diretta dal maestro Ventura.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Liceo Capialbi e l’Associazione Culturale Rachele Nardo – llff odv, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti, custodire la memoria e promuovere l’arte come linguaggio universale, capace di unire generazioni, esperienze e sensibilità diverse.