Il ciclo di appuntamenti, che si svilupperanno fino al mese di aprile, approfondisce il rapporto tra musica, cervello e processi cognitivi ed emotivi. È tenuto dalla neuroscienziata Elvira Brattico

Grande interesse e partecipazione per i primi due appuntamenti del seminario “Musica e Neuroscienze”, inserito tra le attività del progetto “Risonanza che cura. Musica e benessere nei luoghi della vita”, promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Il ciclo di seminari, articolato in sei incontri che si svilupperanno fino al mese di aprile e dedicato all’approfondimento del rapporto tra musica, cervello e processi cognitivi ed emotivi, è tenuto dalla neuroscienziata Elvira Brattico, docente presso il Center for Music in the Brain dell’Università di Aarhus (Danimarca) e tra le principali studiose a livello internazionale nel campo delle neuroscienze musicali. La sua attività di ricerca si concentra sugli effetti della musica sul cervello umano, con particolare attenzione ai meccanismi di percezione, apprendimento ed elaborazione emotiva, con importanti ricadute in ambito educativo e terapeutico.

Nel corso dei primi incontri, dedicati ai fondamenti delle neuroscienze e al rapporto tra musica e linguaggio, studenti, docenti e utenti esterni hanno avuto l’opportunità di approfondire il funzionamento dei processi cerebrali attivati dall’esperienza musicale, esplorando il ruolo della musica nello sviluppo delle capacità cognitive, comunicative ed espressive.

«L’interesse registrato in queste prime giornate - ha dichiarato la coordinatrice del progetto, prof.ssa Chiara Macrì - conferma quanto sia importante creare occasioni di dialogo tra la ricerca scientifica e la formazione musicale. Comprendere come la musica agisca sul cervello e sui processi emotivi significa offrire strumenti nuovi a chi opera nei contesti educativi, sociali e terapeutici».

Il prossimo appuntamento del seminario, dedicato al tema “Il cervello dei musicisti”, si terrà giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso la sala concerti del Conservatorio “Fausto Torrefranca” (sede ex Convento dei Gesuiti). L’incontro è aperto a studenti, docenti e a tutti coloro che desiderino approfondire il rapporto tra musica, percezione e processi cognitivi.

Il progetto è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Asse VI, Azione 6.8.3 e POC 2014/2020 – Azione 6.8.3, e rientra tra le iniziative di promozione culturale sostenute dalla Regione Calabria, nell’ambito del brand istituzionale “Calabria Straordinaria”.