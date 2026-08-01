Dopo i primi due appuntamenti che hanno riscosso grande successo di pubblico, il Festival chitarristico di Nicotera ospita due studenti del Conservatorio Torrefranca. Appuntamento domenica 2 agosto alle ore 22

Domenica 2 agosto, alle ore 22.00, nel suggestivo Chiostro di Palazzo Convento di Nicotera, andrà in scena il concerto "Solo & Duo – Tradizione e Passione", inserito nella sezione Eccellenze Juniores del Festival Guitaromanie, che vedrà protagonisti Aurora Cutellè e Tommaso Grillo, due giovani chitarristi che si sono particolarmente distinti all'interno della classe del maestro Edoardo Marchese presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia.

La loro presenza nel cartellone del Festival testimonia la particolare attenzione che il direttore artistico Romolo Calandruccio e l'Associazione Culturale Le Muse riservano alla crescita delle nuove generazioni di musicisti, offrendo ai migliori studenti dei Conservatori calabresi l'opportunità di esibirsi accanto ad artisti già affermati. Un investimento concreto sul futuro della musica e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Aurora Cutellè, giovanissima chitarrista originaria di Nicotera e attualmente iscritta al Conservatorio di Vibo Valentia, ha già ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Tommaso Grillo, anch'egli formatosi presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca", ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in chitarra e ha ottenuto numerosi primi premi in competizioni chitarristiche, affiancando all'attività concertistica anche quella didattica.

Il programma della serata offrirà un percorso attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio chitarristico, da Johann Sebastian Bach a Federico Moreno Torroba, da Isaac Albéniz a Joaquim Malats, fino ai grandi autori del Novecento come Mario Castelnuovo-Tedesco, Jorge Cardoso, Antonio Lauro e Astor Piazzolla, alternando esecuzioni solistiche e in duo.

Con questo appuntamento Guitaromanie conferma ancora una volta la propria missione: non solo ospitare grandi interpreti, ma contribuire alla crescita artistica dei giovani musicisti calabresi, offrendo loro un palcoscenico prestigioso e la possibilità di confrontarsi con il pubblico in un contesto di alto livello culturale. L'ingresso è gratuito.

Ecco il programma

AURORA CUTELLÈ:

Johann Sebastian Bach Dalla Suite n. 1 per violoncello BWV 1007

(1685-1750) Preludio, Sarabanda, Minuetto I e II

Federico Moreno Torroba Dal Volume I dei Castillos de España

(1891-1982) Torija (Elegia)

TOMMASO GRILLO:

Isaac Albéniz Dal 4° Volume delle Trascrizioni di Francisco Tárrega

(1860-1909) Granada (Serenata)

Joaquim Malats Dal 4° Volume delle Trascrizioni di Francisco Tárrega

(1872-1912) Serenata española

DUO Cutellè-Grillo:

Mario Castelnuovo-Tedesco Da "LesGuitaresBienTempérées" Op. 199

(1895-1968) Preludio in La minore

Jorge Cardoso Dai 24 PiezasSudamericanas

(1949) Milonga

Antonio Lauro

(1917-1986) Vals Venezolano No. 2

Vals Venezolano Maria Luisa

Astor Piazzolla Libertango

(1921-1992)