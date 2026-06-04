Una partecipazione numerosa e attenta ha accompagnato, sabato sera nel centro storico di Vibo Valentia, la presentazione del libro “Oltre il Limite” di Antonio Barbieri, ospitata negli spazi del Save the Date. L’iniziativa ha richiamato centinaia di persone, coinvolte da una testimonianza intensa che ha trasformato il racconto di una vicenda personale in un momento di riflessione collettiva.

Nel corso della serata sono stati numerosi gli attestati di stima rivolti all’autore, protagonista di una storia segnata da difficoltà e sacrifici. Attraverso le pagine del suo libro, Barbieri ha scelto di condividere un percorso di vita che si propone come esempio di coraggio e determinazione, offrendo al tempo stesso un messaggio di speranza.

Come emerso durante gli interventi, “Oltre il Limite” rappresenta molto più di un racconto autobiografico. Il volume si configura infatti come «un invito concreto alla lotta contro il silenzio e l’indifferenza», con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della solidarietà e sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica. Una finalità resa ancora più significativa dalla scelta di destinare parte del ricavato delle vendite alla Fondazione Centro Clinico NeMO di Roma, impegnata nella ricerca sulle malattie neuromuscolari.

Tra i contributi più apprezzati della serata, quello della neurologa Giulia Bisogni, collegata da remoto. La specialista, che si occupa di patologie neuromuscolari e malattie del motoneurone, ha evidenziato il valore umano e sociale dell’iniziativa, ribadendo il ruolo fondamentale della ricerca scientifica e dell’impegno condiviso a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie.

A moderare l’incontro è stata la notaio Armanda Ilaria Miceli, che ha guidato gli interventi favorendo il dialogo e il confronto tra i partecipanti. L’appuntamento si è così trasformato in un’occasione di condivisione capace di riunire professionisti, amici e cittadini attorno a temi profondamente sentiti.

Particolarmente significativo anche l’intervento dell’avvocato Laura Moschella, che ha rivolto un messaggio ai genitori chiamati ad affrontare momenti difficili nella crescita dei propri figli. Nel suo contributo ha sottolineato l’importanza della presenza, dell’ascolto e del sostegno familiare, evidenziando al contempo il ruolo che gli organi preposti sono chiamati a svolgere nei percorsi di accompagnamento e tutela.

Tra i momenti più toccanti della serata le testimonianze del figlio Domenico, di Karol e Noemi, insieme ai cugini e agli altri familiari, che hanno condiviso ricordi, emozioni e frammenti di vita legati all’esperienza di Antonio Barbieri.

Antonio Barbieri

Ad aprire l’evento è stata l’avvocato Giusi Fanelli, che ha introdotto il pubblico ai sentimenti e alle esperienze che hanno accompagnato il percorso dell’autore. Un intervento che ha richiamato l’attenzione su valori come l’amore, la solidarietà e l’importanza degli affetti, indicati come patrimonio da custodire e trasmettere.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della serata è stato l’accompagnamento musicale della maestra di sax Marianna Polito, che ha saputo coinvolgere e accompagnare il pubblico nei diversi momenti dell’incontro.

Un ringraziamento finale è stato rivolto al fotografo Giuseppe Morello, autore degli scatti che hanno documentato l’evento e che, con particolare sensibilità, hanno saputo cogliere alcuni dei momenti più significativi della serata.

L’incontro dedicato a “Oltre il Limite” ha così confermato la capacità della storia di Antonio Barbieri di suscitare partecipazione e riflessione, trasformando un’esperienza personale in una testimonianza che parla di resilienza, vicinanza umana e impegno concreto verso chi affronta ogni giorno la sfida della malattia.