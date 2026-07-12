Sarà un'estate ricca di appuntamenti per Parghelia, tra le mete più apprezzate lungo la Costa degli dei. L’amministrazione comunale ha promosso un programma eventi pensato per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della comunità. Terra natale del letterato, filosofo e patriota Antonio Jerocades, Parghelia conferma così la propria vocazione culturale attraverso una programmazione che intreccia letteratura, poesia, cinema, enogastronomia e tradizioni religiose.

L’impegno del Comune e della Pro loco

Il paese, insignito della Bandiera Blu per tre annualità consecutive a partire dal 2024, custodisce quasi nove chilometri di costa tra i belli della Calabria. La rinomata Spiaggia Michelino e il suggestivo faraglione della Pizzuta rappresentano il naturale scenario di un'estate nella quale il mare diventa il palcoscenico ideale per una proposta culturale di alto livello. L'Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Landro, prosegue dunque il percorso di valorizzazione del territorio fondato sulla qualità dell'accoglienza e sulla promozione delle eccellenze locali: un impegno condiviso con il vicesindaco Tommaso Belvedere e reso possibile anche grazie alla collaborazione della Pro Loco di Parghelia, presieduta da Cristina Anello.

Gli Incontri letterari

Fulcro del programma saranno gli Incontri letterari, rassegna che accompagnerà il pubblico per quattro appuntamenti dedicati alla narrativa, alla poesia e al dialogo con gli autori. Le serate rappresentano un invito a riscoprire il piacere della lettura e dell'ascolto, restituendo centralità alla parola come strumento di conoscenza, confronto e crescita collettiva. In un tempo in cui tutto corre velocemente, gli eventi offriranno la possibilità di fermarsi, dialogare con gli autori e condividere idee ed emozioni.

Dopo l’incontro con Carlo Simonelli e Michele Celano, protagonisti della scena culturale calabrese, apprezzati rispettivamente per la narrativa e la poesia, lunedì 20 luglio sarà la volta di Pasquale De Luca e Pasquale Lorenzo, firme consolidate della produzione letteraria regionale. Lunedì 27 luglio spazio invece ad un appuntamento speciale con Bruno Cimino, che riproporrà, a oltre vent'anni dalla sua realizzazione, la proiezione del film Non per tutti è Natale, i cosi quandu si cùntunu pàruni nenti, opera divenuta nel tempo un riferimento per il cinema indipendente calabrese e preziosa testimonianza della memoria culturale del territorio.

La rassegna si concluderà con Isabella Tropeano e Michele Dileo, due autorevoli interpreti della poesia contemporanea, protagonisti di un incontro dedicato alla forza evocativa della parola poetica.

A moderare tutti gli appuntamenti sarà Lucio Ruffa, presenza consolidata nelle principali iniziative culturali del territorio, che accompagnerà il pubblico nel dialogo con gli ospiti.

Tradizione, gusto e fede

Il calendario proseguirà il 3 agosto con la tradizionale Sagra del Pesce, uno degli eventi più attesi dell'estate pargheliota: una grande festa popolare che celebra il legame storico tra la comunità e il mare attraverso i sapori della cucina marinara, la convivialità e la musica, richiamando ogni anno migliaia di persone. Il 9 e 10 agosto, invece, Parghelia vivrà i solenni festeggiamenti in onore del patrono, Sant’Andrea, appuntamento profondamente sentito dalla popolazione, capace di riunire residenti, emigrati e visitatori in un clima di intensa partecipazione religiosa e civile.

Le dichiarazioni

«Il nostro obiettivo – dichiara il sindaco Antonio Landro – è continuare a far conoscere Parghelia non soltanto per il suo straordinario patrimonio naturalistico, ma anche per la qualità della sua proposta culturale. Crediamo che cultura, turismo e valorizzazione delle tradizioni rappresentino strumenti fondamentali per promuovere il territorio e offrire ai visitatori un'esperienza autentica, fatta di bellezza, relazioni e identità».

Per il vicesindaco Tommaso Belvedere, «ogni evento del cartellone estivo è stato pensato per coinvolgere pubblici diversi e per rafforzare il legame tra la comunità e chi sceglie Parghelia come meta delle proprie vacanze. L'estate rappresenta un'occasione preziosa per raccontare il nostro territorio attraverso la cultura, l'ospitalità e le eccellenze che lo caratterizzano».

Grande soddisfazione viene espressa anche dalla presidente della Pro Loco Cristina Anello: «Dietro ogni appuntamento c'è il lavoro di tante persone e la volontà di costruire occasioni di incontro capaci di lasciare un ricordo positivo in chi partecipa. Vogliamo che ogni serata diventi un momento di condivisione, nel quale residenti e ospiti possano sentirsi parte della stessa comunità e vivere pienamente lo spirito di Parghelia».