La cerimonia si è svolta a Palazzo San Giorgio: «La sua arte - si legge - veicola cultura portando alto l'onore della città di Pizzo»

L’amministrazione comunale di Pizzo guidata dal sindaco Sergio Pititto ha organizzato una cerimonia per conferire all’artista Giuseppe Lo Schiavo una targa di riconoscimento: “La sua arte veicola cultura portando alto l’onore della città di Pizzo”, la scritta incisa sull’insegna che il primo cittadino di Pizzo ha consegnato al giovane napitino. [Continua in basso]

«Un esempio per tutti i nostri ragazzi – ha detto Sergio Pititto – per avere dimostrato che con impegno, determinazione e capacità è possibile raggiungere ragguardevoli risultati a livello mondiale nell’ambito dell’arte contemporanea digitale. La nostra speranza – ha proseguito il sindaco – è di avere tanti giovani come te, capaci di dare lustro alla nostra città. Grazie – ha concluso – per il tuo legame ed affetto che continui ad avere con il nostro paese. Sei l’orgoglio di tutti noi».

Alla cerimonia che si è svolta a Palazzo San Giorgio, il consiglio comunale al completo. Giuseppe Lo Schiavo, 35 anni, dopo gli studi a Pizzo, si è trasferito a Milano. Ha lavorato per Luxottica e Lenovo. Un percorso iniziato nel 2011 con la sua serie ‘Levitation’ che è stata pubblicata ed esposta a livello internazionale. Nel 2021 Giuseppe Lo Schiavo ha vinto il progetto europeo BioArt Challenge organizzato dal Museo della Scienza di Trento Muse.