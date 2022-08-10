Tutti gli articoli di Cultura
L’amministrazione comunale di Pizzo guidata dal sindaco Sergio Pititto ha organizzato una cerimonia per conferire all’artista Giuseppe Lo Schiavo una targa di riconoscimento: “La sua arte veicola cultura portando alto l’onore della città di Pizzo”, la scritta incisa sull’insegna che il primo cittadino di Pizzo ha consegnato al giovane napitino. [Continua in basso]
«Un esempio per tutti i nostri ragazzi – ha detto Sergio Pititto – per avere dimostrato che con impegno, determinazione e capacità è possibile raggiungere ragguardevoli risultati a livello mondiale nell’ambito dell’arte contemporanea digitale. La nostra speranza – ha proseguito il sindaco – è di avere tanti giovani come te, capaci di dare lustro alla nostra città. Grazie – ha concluso – per il tuo legame ed affetto che continui ad avere con il nostro paese. Sei l’orgoglio di tutti noi».
Alla cerimonia che si è svolta a Palazzo San Giorgio, il consiglio comunale al completo. Giuseppe Lo Schiavo, 35 anni, dopo gli studi a Pizzo, si è trasferito a Milano. Ha lavorato per Luxottica e Lenovo. Un percorso iniziato nel 2011 con la sua serie ‘Levitation’ che è stata pubblicata ed esposta a livello internazionale. Nel 2021 Giuseppe Lo Schiavo ha vinto il progetto europeo BioArt Challenge organizzato dal Museo della Scienza di Trento Muse.