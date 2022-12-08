La gara si è tenuta a Terzigno, in Campania. Il professionista 59enne si è messo in gioco portando oltre i confini regionali la propria arte

Terzigno, in provincia di Napoli, ha ospitato il primo trofeo natalizio della pizza organizzato dall’associazione per l’evoluzione dell’arte bianca grazie al lavoro del patron Umberto Fornito e Felicia Annarumma. L’evento ha vantato la partecipazione di pizzaioli provenienti da ogni angolo della Campania e anche dalla Calabria. Tra i partecipanti anche il pizzaiolo zambronese Giuseppe Landro, titolare insieme alla moglie Annamaria Grillo e alla figlia Gloria Landro dello storico locale “Il vascello”. Landro è stato supportato nell’arco della competizione dal pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna. [Continua in basso]

Landro si è cimentato in tre categorie “Classica”, “Marinara” e “Margherita” trionfando in quest’ultima specialità. Il podio è infatti stato dunque conquistato dal pizzaiolo 59enne che si è messo in gioco portando oltre i confini regionali un’arte perfezionata nel tempo. A breve, Landro sarà impegnato con Fortuna in un’altra manifestazione. Al centro, ovviamente, la pizza e la tradizione.

