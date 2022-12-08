Terzigno, in provincia di Napoli, ha ospitato il primo trofeo natalizio della pizza organizzato dall’associazione per l’evoluzione dell’arte bianca grazie al lavoro del patron Umberto Fornito e Felicia Annarumma. L’evento ha vantato la partecipazione di pizzaioli provenienti da ogni angolo della Campania e anche dalla Calabria. Tra i partecipanti anche il pizzaiolo zambronese Giuseppe Landro, titolare insieme alla moglie Annamaria Grillo e alla figlia Gloria Landro dello storico locale “Il vascello”. Landro è stato supportato nell’arco della competizione dal pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna. [Continua in basso]

Landro si è cimentato in tre categorie “Classica”, “Marinara” e “Margherita” trionfando in quest’ultima specialità. Il podio è infatti stato dunque conquistato dal pizzaiolo 59enne che si è messo in gioco portando oltre i confini regionali un’arte perfezionata nel tempo. A breve, Landro sarà impegnato con Fortuna in un’altra manifestazione. Al centro, ovviamente, la pizza e la tradizione.

