Le iniziative sono state promosse in tutta Italia dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Iapb Italia onlus, in collaborazione l’Uici. Previsto anche incontro formativo e screening

Il glaucoma è una patologia visiva molto frequente. I numeri forniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità, non a caso, sono allarmanti. Basti pensare che nel mondo ne sono affette circa 55 milioni di persone e 25 milioni circa sono quelle che hanno perso la vista del tutto o in parte. Solo in Italia i “glaucomatosi” sono circa un milione, ma una persona su due non sa di esserne affetta.

Per contrastare il diffondersi della malattia è stata promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Iapb Italia onlus, in collaborazione l’Uici, un’intensa campagna sociale dal titolo “La vista può volare via: previeni il glaucoma”. Il tutto in occasione della “Settimana Mondiale del Glaucoma” che si sta svolgendo dal 12 al 18 marzo.

Anche Vibo Valentia, tramite la sezione provinciale Uici, Unione italiana ciechi ed ipovedenti ha inteso fare la sua parte. Nella giornata di domani, 17 marzo, i volontari e i soci distribuiranno opuscoli informativi per le vie principali della città (al mattino). Dalle 16, invece, incontro formativo e screening a cura dell’oculista Asp Mimma Schiavello. L’appuntamento è fissato nei locali del Centro di aggregazione sociale di via Gagliardi.