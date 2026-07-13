È partita dal porto di Vibo Marina la decima edizione della rassegna "Ti Porto un Libro", promossa dalla Pro Loco Vibo Marina. Ad aprire il calendario degli appuntamenti è stata la scrittrice e giornalista calabrese Anna Mallamo, protagonista dell'incontro dedicato al suo romanzo Col buio me la vedo io (Einaudi, 2025), presentato nella cornice della banchina Fiume.

La serata si è svolta in uno dei luoghi più rappresentativi del borgo marinaro, affacciato sulla baia di Santa Venere e storicamente punto d'incontro tra il territorio e il Mediterraneo. Qui il pubblico ha seguito il dialogo tra l'autrice e il professor Michele Andronico, studioso di letteratura, storia e musica, che ha accompagnato la conversazione sui temi del libro, sul percorso della scrittrice e sulle ambientazioni che richiamano spesso la Calabria e il mare.

All'incontro hanno preso parte numerosi cittadini e visitatori, che hanno partecipato al confronto con l'autrice approfondendo i contenuti del romanzo, i personaggi e le vicende raccontate nelle sue pagine.

Ad arricchire la serata è stato anche il contributo musicale della pianista Patricia Musco e del sassofonista Andrea Mamone, che hanno proposto un repertorio eseguito dal vivo durante l'evento.

L'iniziativa è stata organizzata dai soci e dai volontari della Pro Loco Vibo Marina, con la collaborazione dell'Istituto Vespucci-Murmura, del Comune, dell'Autorità di Sistema Portuale, della Capitaneria di Porto, della libreria Cuori d'Inchiostro e della gelateria Il Gabbiano. La rassegna, giunta quest'anno alla decima edizione, proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti dedicati alla promozione della lettura e all'incontro con gli autori.