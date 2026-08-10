Prosegue il viaggio del Costa degli Dei International Music Festival con il terzo appuntamento della rassegna, in programma martedì 11 agosto alle ore 22.00 nello splendido Chiostro di Palazzo Convento di Nicotera.

Protagonista della serata sarà il Trio Epodè, formato da Maria D'Agostino (pianoforte), Gioele Cerra (violoncello) e Antonio D. B. Maiolo (flauto), che presenterà il concerto "Acquerelli Sonori – Eleganza e poesia della musica francese".

Il pubblico sarà accompagnato in un raffinato percorso musicale dedicato alla grande tradizione cameristica francese, attraverso le pagine di Louise Farrenc e Philippe Gaubert, compositori che hanno saputo trasformare il suono in colore, luce e atmosfera. Il programma alterna la forza espressiva del Trio op. 45 della Farrenc alla delicata tavolozza timbrica delle celebri Trois Aquarelles e della Pièce Romantique di Gaubert, offrendo un'esperienza musicale ricca di eleganza, lirismo e suggestioni impressionistiche.

Il Trio Epodè riunisce tre giovani musicisti calabresi accomunati da un brillante percorso artistico e da una profonda passione per la musica da camera. Maria D'Agostino, pianista e musicologa, è vincitrice di numerosi concorsi internazionali, svolge attività concertistica come solista e ha affiancato alla carriera musicale un importante percorso di ricerca accademica.

Il violoncellista Gioele Cerra, dopo essersi perfezionato in prestigiose istituzioni italiane, collabora stabilmente con orchestre e fondazioni nazionali e internazionali ed è stato recentemente ammesso al Corso per Professori d'Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Il flautista Antonio Domenico Bruno Maiolo, anch'egli vincitore di numerosi concorsi, svolge un'intensa attività orchestrale e cameristica, collaborando con importanti realtà musicali italiane e ricoprendo attualmente il ruolo di tutor di flauto presso il Conservatorio "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia.

Con questo concerto il Costa degli Dei International Music Festival conferma la propria vocazione a valorizzare le eccellenze musicali della Calabria, offrendo al pubblico interpreti di alto profilo impegnati in programmi di grande interesse artistico e culturale. L’ingresso è libero.