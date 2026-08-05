Oltre quattrocento spettatori hanno partecipato, nella serata del 4 agosto, al primo appuntamento di Capo Arte Teatro Festival, tornato a Ricadi dopo quindici anni nella suggestiva cornice dell’area archeologica di Torre Marrana.

Ad inaugurare la rassegna è stato “Clitennestra (InSite)”, spettacolo site-specific prodotto da Dracma – Centro Sperimentale d’Arti Sceniche, diretto e interpretato da Paolo Cutuli, autore anche del riadattamento ispirato all’opera di Marguerite Yourcenar.

La rappresentazione ha coinvolto il pubblico in un’esperienza intensa e immersiva, nella quale il mito della Regina di Micene ha incontrato il linguaggio del teatro contemporaneo. Amore, vendetta, dolore e passione hanno trovato una particolare forza espressiva nello scenario storico e archeologico di Torre Marrana.

La grande partecipazione premia il progetto promosso dalla Pro Loco Capo Vaticano, insieme a Dracma e all’associazione “Inutile”, co-organizzatrice della rassegna, con il sostegno del Comune di Ricadi.

«Vedere oltre quattrocento persone a Torre Marrana è stata un’emozione straordinaria», dichiara il presidente della Pro Loco Capo Vaticano, Vincenzo Paparatto. «Questo risultato dimostra che il territorio desidera eventi culturali di qualità e conferma la validità del lavoro svolto insieme a DRACMA, al direttore artistico Andrea Naso, all’Amministrazione comunale e a tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco del Comune di Ricadi, Domenico Locane. «Il ritorno di Capo Arte Teatro Festival rappresenta un momento importante per l’intera comunità», afferma il sindaco. «La nutrita presenza di pubblico conferma che investire nella cultura e nella valorizzazione dei nostri luoghi è una scelta giusta. Torre Marrana ha mostrato ancora una volta di poter diventare uno spazio straordinario per eventi capaci di unire arte, storia e promozione del territorio».

Il consigliere comunale con delega allo Spettacolo, Serafino Paparatto, ha sottolineato il valore della collaborazione tra le realtà coinvolte.

«Il successo della serata è il risultato di un grande lavoro di squadra», dichiara. «Un ringraziamento particolare va all’associazione “Inutile”, che ha contribuito in maniera determinante all’organizzazione della rassegna, dimostrando capacità, passione e una forte attenzione per il territorio. La collaborazione tra Comune, Pro Loco, DRACMA e associazioni locali è la strada giusta per costruire una proposta culturale sempre più qualificata».

“Clitennestra (InSite)” ha interpretato in maniera potente il tema scelto per questa edizione, “Moru d’Amuri”, dedicato alle diverse sfaccettature dell’amore e alle sue contraddizioni.

La serata inaugurale ha dato così il via a un programma dedicato alla prosa, alla danza contemporanea, al teatro di figura, al circo e alle arti performative, con spettacoli nazionali e internazionali in programma fino al 30 agosto. «Ringraziamo gli artisti, i volontari, le istituzioni e tutte le persone che hanno partecipato», conclude Vincenzo Paparatto. «Capo Arte Teatro Festival è tornato e la risposta del pubblico ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore entusiasmo».