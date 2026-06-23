L’evento promosso dall’Amministrazione comunale avrà luogo venerdì 26 giugno: «La musica ha la straordinaria capacità di unire le persone e valorizzare i nostri luoghi del cuore»

Venerdì 26 giugno, alle ore 21:15, lo storico Palazzo Chimirri di Serra San Bruno aprirà le sue porte per ospitare il concerto del celebre chitarrista Gilberto Russo, che si esibirà nell'evento dal titolo fortemente suggestivo “Sei Corde per un Arrivederci”.

L'iniziativa, promossa e patrocinata dall'Amministrazione comunale, si inserisce nel quadro delle attività di valorizzazione dei talenti artistici e di promozione del patrimonio storico-architettonico del territorio. La serata offrirà un percorso musicale raffinato ed emozionante, dove le corde della chitarra classica si faranno interpreti di atmosfere intense e suggestive all'interno di una delle cornici più importanti della vita culturale serrese.

«È con immenso piacere che invitiamo calorosamente tutta la popolazione a prendere parte a questo evento unico. La musica ha la straordinaria capacità di unire le persone e valorizzare i nostri luoghi del cuore. Questo concerto rappresenta un'occasione speciale per ritrovarci come comunità, sostenere l'espressione artistica di alto livello e goderci insieme una serata di grande spessore in un luogo simbolo come Palazzo Chimirri», l’invito dell’Amministrazione.

Al fine di garantire la massima partecipazione e inclusione, l'accesso all'evento sarà completamente gratuito e aperto a tutti.