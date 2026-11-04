Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione del Comune di Sorianello alla XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), svoltasi a Paestum dal 29 ottobre al 1° novembre. Inserito nello spazio promozionale della Regione Calabria Straordinaria — rivelatosi tra i più frequentati e apprezzati dell'intera manifestazione —, il borgo vibonese ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano, catalizzando l'attenzione di operatori, addetti ai lavori e visitatori.

La Valle dei Mulini protagonista a Paestum

Cuore pulsante dell'offerta promozionale è stata la Valle dei Mulini, simbolo identitario e custode della memoria locale, presentata come modello virtuoso di tutela del paesaggio storico, dell'archeologia rurale e delle tradizioni delle aree interne.

A rafforzare il racconto dell'identità sorianellese ha contribuito in modo determinante il volume curato da Giuseppina Cannatelli, distribuito in omaggio allo stand. La pubblicazione — frutto di un meticoloso lavoro di ricerca sulla storia e la memoria collettiva del territorio — si è confermata uno strumento prezioso di divulgazione culturale e promozione turistica.

Ad avvalorare la rilevanza della presenza di Sorianello alla Borsa di Paestum è stata anche la visita istituzionale del Sottosegretario alla Cultura, Pietro Cannella, che ha fatto tappa allo stand sottolineando l'attenzione delle istituzioni nazionali verso i processi di valorizzazione del patrimonio locale. L'intera trasferta è stata coordinata sul piano operativo e logistico dall'associazione Orizzonti Culturali.

Le parole del Sindaco Sergio Cannatelli

I risultati ottenuti a Paestum confermano la bontà della strategia intrapresa dall'amministrazione comunale. A tracciare il bilancio dell'evento è il Sindaco Sergio Cannatelli: «La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per il nostro Comune. L'interesse mostrato dai visitatori nei confronti della Valle dei Mulini conferma la validità del percorso di valorizzazione che stiamo portando avanti. Abbiamo voluto raccontare la nostra storia e la nostra identità attraverso immagini, materiali promozionali e attraverso il libro di Giuseppina Cannatelli, che abbiamo avuto il piacere di offrire ai numerosi visitatori dello stand affinché potessero portare con sé una testimonianza concreta della ricchezza culturale del nostro territorio».

Il primo cittadino ha poi tenuto a rivolgere un sentito ringraziamento agli enti e alle personalità che hanno reso possibile il successo dell'iniziativa: «Desidero ringraziare la Regione Calabria per aver ospitato il Comune di Sorianello all'interno dello stand Calabria Straordinaria e per la grande opportunità offerta ai territori. Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Mariangela Preta, Direttrice dei Musei Diocesani di Nicotera e Tropea e del Polo Museale di Soriano Calabro, per la costante attenzione rivolta alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e per il prezioso supporto assicurato nel corso della manifestazione. Ringrazio inoltre il Presidente del GAL Terre Vibonesi, Vitaliano Papillo, il cui sostegno è stato fondamentale per consentire la nostra partecipazione a Paestum. Un sentito ringraziamento va infine all'Associazione Orizzonti Culturali, che ha gestito con professionalità l'intera fase operativa della trasferta. Questa presenza alla BMTA rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di promozione della Valle dei Mulini e delle eccellenze di Sorianello.»