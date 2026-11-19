La tradizione dolciaria, gli antichi mestieri e il patrimonio storico-artistico di Soriano Calabro entrano nel vivo delle attività della Rete delle Identità Fragili, che promuove la tutela dei piccoli borghi e delle loro tradizioni. Il progetto, che unisce la realtà sorianese ai comuni di Cossignano (Marche) e Nemi (Lazio), è promosso dalla Fondazione Città Identitarie ETS e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura (Dipartimento per le Attività culturali e Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali). L’obiettivo è mappare, custodire e rilanciare i saperi locali che rischiano di andare perduti.

Dai mostaccioli ai seggiari: la ricerca sul territorio

Sul piano storico-antropologico, l'indagine a Soriano accenderà i riflettori sull'arte dei mostaccioli, i celebri dolci dalle forme modellate a mano che racchiudono una sapienza tramandata di generazione in generazione tra famiglie e laboratori. Accanto alla tradizione dolciaria, verranno raccolte memorie e testimonianze orali legate alla ceramica, alla lavorazione del legno e all'antico mestiere dei seggiari, gli artigiani delle sedie impagliate. Il racconto dei mestieri dialogherà strettamente con le testimonianze storiche del complesso monumentale di San Domenico e delle collezioni del Polo Museale.

Studenti cronisti e borse di studio per i giovani

Grande attenzione è rivolta al ricambio generazionale grazie al coinvolgimento diretto del Liceo scientifico di Soriano Calabro. I ragazzi incontreranno i custodi delle tradizioni locali per raccoglierne le storie e raccontare in prima persona la propria comunità. Il percorso prevede anche l'assegnazione di tre borse di studio «Giovani Narratori delle Identità» da 500 euro ciascuna (una per ogni comune aderente): gli studenti selezionati per merito lavoreranno fianco a fianco con giornalisti professionisti e con la redazione di CulturaIdentità per produrre interviste, articoli e reportage.

Le parole della direttrice del Polo Museale

«Sono davvero orgogliosa e felice del lavoro che faremo insieme per il nostro territorio», commenta Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. «Penso ai nostri mostaccioli e alle persone che, nei laboratori e nelle famiglie, hanno trasmesso il modo di prepararli e modellarli. Le loro storie fanno parte del patrimonio culturale di Soriano, insieme a quello custodito nel complesso di San Domenico e nelle nostre collezioni. Il coinvolgimento del Liceo scientifico mi sta particolarmente a cuore: vorrei che ragazze e ragazzi potessero fare domande, raccogliere le voci degli artigiani e raccontare con parole proprie ciò che avranno scoperto».

Un archivio permanente per la comunità

Il lavoro di ricerca e le interviste realizzate durante il progetto non resteranno fini a se stessi: tutto il materiale confluirà in un numero speciale della rivista CulturaIdentità. Inoltre, per ciascuno dei tre comuni verrà redatto un Dossier dell’Identità Locale, uno strumento pensato per restare a disposizione delle scuole, delle amministrazioni e degli istituti culturali del territorio come patrimonio condiviso per il futuro.