Il comune vibonese fa squadra con Cossignano e Nemi in un percorso promosso dalla Fondazione Città Identitarie ETS con il contributo del Ministero della Cultura. Coinvolti gli studenti del Liceo scientifico, con una borsa di studio dedicata al giornalismo culturale
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La tradizione dolciaria, gli antichi mestieri e il patrimonio storico-artistico di Soriano Calabro entrano nel vivo delle attività della Rete delle Identità Fragili, che promuove la tutela dei piccoli borghi e delle loro tradizioni. Il progetto, che unisce la realtà sorianese ai comuni di Cossignano (Marche) e Nemi (Lazio), è promosso dalla Fondazione Città Identitarie ETS e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura (Dipartimento per le Attività culturali e Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali). L’obiettivo è mappare, custodire e rilanciare i saperi locali che rischiano di andare perduti.
Dai mostaccioli ai seggiari: la ricerca sul territorio
Sul piano storico-antropologico, l'indagine a Soriano accenderà i riflettori sull'arte dei mostaccioli, i celebri dolci dalle forme modellate a mano che racchiudono una sapienza tramandata di generazione in generazione tra famiglie e laboratori. Accanto alla tradizione dolciaria, verranno raccolte memorie e testimonianze orali legate alla ceramica, alla lavorazione del legno e all'antico mestiere dei seggiari, gli artigiani delle sedie impagliate. Il racconto dei mestieri dialogherà strettamente con le testimonianze storiche del complesso monumentale di San Domenico e delle collezioni del Polo Museale.
Studenti cronisti e borse di studio per i giovani
Grande attenzione è rivolta al ricambio generazionale grazie al coinvolgimento diretto del Liceo scientifico di Soriano Calabro. I ragazzi incontreranno i custodi delle tradizioni locali per raccoglierne le storie e raccontare in prima persona la propria comunità. Il percorso prevede anche l'assegnazione di tre borse di studio «Giovani Narratori delle Identità» da 500 euro ciascuna (una per ogni comune aderente): gli studenti selezionati per merito lavoreranno fianco a fianco con giornalisti professionisti e con la redazione di CulturaIdentità per produrre interviste, articoli e reportage.
Le parole della direttrice del Polo Museale
«Sono davvero orgogliosa e felice del lavoro che faremo insieme per il nostro territorio», commenta Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro. «Penso ai nostri mostaccioli e alle persone che, nei laboratori e nelle famiglie, hanno trasmesso il modo di prepararli e modellarli. Le loro storie fanno parte del patrimonio culturale di Soriano, insieme a quello custodito nel complesso di San Domenico e nelle nostre collezioni. Il coinvolgimento del Liceo scientifico mi sta particolarmente a cuore: vorrei che ragazze e ragazzi potessero fare domande, raccogliere le voci degli artigiani e raccontare con parole proprie ciò che avranno scoperto».
Un archivio permanente per la comunità
Il lavoro di ricerca e le interviste realizzate durante il progetto non resteranno fini a se stessi: tutto il materiale confluirà in un numero speciale della rivista CulturaIdentità. Inoltre, per ciascuno dei tre comuni verrà redatto un Dossier dell’Identità Locale, uno strumento pensato per restare a disposizione delle scuole, delle amministrazioni e degli istituti culturali del territorio come patrimonio condiviso per il futuro.