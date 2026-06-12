I giovani studenti hanno potuto osservare da vicino opere di straordinario valore e confrontandosi con i temi della storia, dell’arte e dell’identità locale

Molte volte la ricchezza territoriale, artistica, culturale è sotto i nostri occhi e chiede solamente di essere scoperta e vissuta. Soriano Calabro vanta un ricco patrimonio storico, un'eredità da custodire e soprattutto da consegnare ai giovani in modo che essi stessi abbiano reale consapevolezza di ciò che li circonda.

Tutto questo è stato ben inserito nel Progetto Poc, istituito dal Liceo Scientifico N. Machiavelli di Soriano Calabro. Tutor del progetto le professoresse Maria Teresa Daffinà e Caterina Settembre.

Visita al Polo Museale

Un altro anno scolastico sta ormai volgendo al termine, la voglia di conoscenza però è forte e si rispecchia nelle iniziative conclusive.

Gli studenti del Liceo Scientifico N. Machiavelli di Soriano, infatti, alla scoperta dell’arte e della storia della propria terra, sono stati i protagonisti di una giornata di formazione e crescita culturale caratterizzata dalla visita guidata al Polo museale cittadino.

Tanta la storia che attraversa i corridoi del Museo e le rovine del Convento, tra testimonianze storiche e capolavori custoditi. I giovani studenti hanno potuto osservare da vicino opere di straordinario valore e confrontandosi con i temi della storia, dell’arte e dell’identità locale.

L’attività, inserita nell’ambito dei percorsi formativi e di orientamento, ha rappresentato un importante momento di apprendimento esperienziale, durante il quale gli studenti hanno partecipato con interesse e curiosità, ponendo domande e condividendo riflessioni sulle opere osservate.

Il contatto diretto con il patrimonio culturale consente infatti di trasformare lo studio in esperienza concreta, favorendo una maggiore consapevolezza del valore della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali. Il Polo Museale di Soriano Calabro continua così a confermarsi luogo di incontro tra scuola e cultura.

Daffinà e il Progetto Poc

Insomma, un progetto che rinsalda il legame con le proprie radici. Nel dettaglio, il Progetto Poc, spiegato dalla professoressa (tra le promotrici dell'iniziativa) Maria Teresa Daffinà, «è innanzitutto studiato per poter supportare gli studenti in scelte consapevoli e valorizzare le proprie aspirazioni. Questo progetto è inoltre inserito nell'ambito dell'orientamento universitario e più volte, i nostri studenti, si sono resi protagonisti attivi nella partecipazione a lezioni universitarie nei centri di istruzione superiore di Rende, Reggio e Catanzaro, partecipando anche a diversi dibattiti. L'ultima lezione si è svolta appunto sul nostro territorio, ovvero all'interno del Polo Museale».