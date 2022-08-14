Appuntamento il 17 agosto. Saranno ben cinque i gruppi musicali e diversi artisti, collocati nei vari punti del Centro storico, che si alterneranno durante la serata

Un mix di musica, di valorizzazione dei prodotti locali e ritorno alle radici. A Stefanaconi, piccolo Comune alle porte di Vibo Valentia tutto pronto per la Sagra del pane e per la Notte della musica. I due eventi, in programma mercoledì 17 agosto, daranno inizio alla Settimana dell’emigrato. Si tratta di una iniziativa di socialità, volta a favorire momenti di incontro e serate di divertimento in vista delle vacanze estive. Stefanaconi, come diversi altri centri della provincia, ha vissuto sulla propria pelle il fenomeno dell’emigrazione che ha portato diverse famiglie a lasciare la propria terra e i propri affetti in cerca di un futuro migliore. Il legame con il paese d’origine, nonostante tutto, in molti emigrati è rimasto fortissimo. [Continua in basso]

Tanti, a distanza di anni, hanno rifatto ritorno nei luoghi dell’infanzia in un percorso di recupero delle proprie storie familiari e identità. Gli eventi sono promossi dal Comune in sinergia con la Pro Loco “Motta San Demetrio”. Saranno ben cinque i gruppi musicali e diversi artisti, collocati nei vari punti del Centro Storico, che si alterneranno durante la serata e che allieteranno i presenti sino a tarda ora. In particolare si tratta di Fokatomik, Dino Camillò, Checco Pallone trio, Antica banda Zazà e Enzino Mirabello. Inizio ore 20.00, piazza Della Vittoria.