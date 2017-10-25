Nei giorni scorsi la cerimonia di conferimento dei titoli di I e II livello. Gli elaborati hanno spaziato dalle monografie sui grandi maestri alle tecniche tradizionali

Si è tenuta nei giorni nell’Aula magna “Pitagora” dell’Accademia di belle arti “Fidia” di Vibo Valentia, con sede a Stefanaconi, la cerimonia solenne per il conferimento delle lauree di I e II livello per la sessione autunnale dell’Anno accademico 2016/‘17. Interessantissimi gli elaborati presentati dai laureandi, che hanno spaziato dalle preziose ricerche monografiche su Magritte, Modigliani, Monet, agli studi etnoantropologici e tecnico/laboratoriali. Dai lavori multimediali alla produzione pittorica, grafica e scultorea, fin dentro le radici delle tradizioni degli antichi vasari e liutai calabresi e siciliani.

Insomma, un corpus di attività di finissima matrice accademica, sotto la guida attenta e professionale dei docenti che hanno presieduto la commissione, dal “magnifico” Michele Licata ai “chiarissimi” Antonino Francesco D’Angeli, Renè Bruzzese e Tony Afeltra.

Ad esaminare i laureandi è stato il noto critico d’arte Pasquale Lettieri, direttore del Dipartimento di Progettazione e arti applicate, sotto lo sguardo attento del commissario governativo Francesco Righini, docente dell’Accademia di belle arti di Catanzaro. Proprio quest’ultimo, a conclusione dei lavori, ha voluto elogiare la qualità dell’operato degli studenti e del corpo docenti della “Fidia” alla luce dei risultati di eccellenza presentati in sede di discussione degli elaborati finali.

A rendere speciali i festeggiamenti e a fare da cornice alle attività accademiche, la presenza nell’aula magna della mostra del maestro di fama internazionale Ugo Nespolo, inaugurata lo scorso 13 ottobre da Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato al ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo e illustrata durante i lavori da Flaminia Frioni, attenta studiosa dell’artista.

