Nella location del vivaio Amoroso e grazie all’organizzazione della Casa di Topolino, diversi bambini hanno avuto a disposizione una casetta da abbellire accompagnati dal suono della zampogna

Un pomeriggio dedicato al presepe e alle antiche tradizioni come la zampogna e alle zeppole. Un successo il secondo appuntamento al vivaio Amoroso a Portosalvo dedicato al tradizionale laboratorio dei presepi. Diversi i bambini partecipanti, tutti entusiasti e calati nel pieno spirito natalizio. Ognuno di loro ha avuto a disposizione una casetta che ha potuto abbellire per accogliere la nascita di Gesù, con una fiaccolata verso la grotta centrale del vivaio accompagnata dal suono della zampogna e con la benedizione finale del sacerdote don Nicola che ha lanciato un messaggio di pace augurandosi soprattutto la pace nel mondo. Oltre alla location del vivaio Amoroso, importante e fondamentale l’impegno della Casa di Topolino di Vibo che ha voluto ringraziare – oltre a Roberto Amoroso ed a don Nicola – anche Giorgio Lo Giacco e Lucia Quattrocchi per la riuscita della serata.