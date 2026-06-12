Con "Itaca è qui" i ragazzi del Bruno Vinci hanno concluso un percorso avviato nei mesi scorsi, tra prove pomeridiane, attività didattica e collaborazione della comunità educativa

Al Liceo classico Bruno Vinci di Nicotera la fine dell’anno scolastico non ha spento l’attività degli studenti. Proprio dopo la conclusione ufficiale delle lezioni si è chiuso il percorso teatrale "Itaca è qui", progetto avviato a gennaio e portato avanti da ragazzi di diverse classi sotto la guida delle docenti Caridà, Mazzitello e Pagano.

L’iniziativa ha unito studio, teatro e lavoro di gruppo, trasformando alcuni testi della tradizione greca in una rappresentazione capace di parlare anche al presente. Sul palco si sono alternati brani tratti dagli antichi saggi di greco, coreografie e accompagnamenti musicali, in un percorso pensato per rendere più vivo e accessibile il legame con il mondo classico.

Il viaggio di Itaca tra testi antichi e linguaggio contemporaneo

Il titolo dello spettacolo richiama Itaca non soltanto come meta del viaggio, ma come luogo simbolico da ritrovare nel proprio percorso di crescita. La rappresentazione ha provato così a far dialogare passato e presente, dando nuova forma ai testi studiati in classe attraverso una lettura più vicina alla sensibilità degli studenti.

Il lavoro è stato costruito nel corso di diversi mesi, con incontri pomeridiani, prove e momenti di preparazione anche nelle ultime settimane di lezione. Un impegno che gli studenti hanno portato avanti accanto alle attività didattiche ordinarie, tra verifiche, interrogazioni e scadenze di fine anno.

Il ruolo della comunità scolastica

Alla riuscita del progetto ha contribuito l’intera comunità del Liceo classico Bruno Vinci. Oltre alle docenti che hanno seguito il percorso teatrale, la nota sottolinea il supporto del corpo docente e dei collaboratori scolastici, coinvolti nell’organizzazione e nello svolgimento dell’iniziativa.

A conclusione della serata è intervenuta la dirigente scolastica Marisa Piro, che ha espresso soddisfazione per il lavoro realizzato dagli studenti e per il valore formativo dell’esperienza. Il progetto ha rappresentato un’occasione per rafforzare il rapporto con i contenuti studiati, ma anche per favorire partecipazione, collaborazione e crescita personale.

Con "Itaca è qui", il Liceo classico Bruno Vinci di Nicotera ha mostrato come la scuola possa continuare a vivere anche oltre l’orario delle lezioni, attraverso esperienze capaci di unire sapere, creatività e passione condivisa.