Il Polo museale di Soriano Calabro si riconferma l'anima e il punto di riferimento culturale del territorio, riaccendendo i riflettori sulla maestosa cornice dell’antica Basilica di San Domenico. Sotto la guida e il costante impegno della direttrice Mariangela Preta, è stato presentato il cartellone estivo per il mese di agosto: un programma d'eccellenza che intreccia musica, teatro antico e mito, trasformando uno dei complessi monumentali più suggestivi del Mezzogiorno in un palcoscenico vivo e aperto al grande pubblico.

Le date in programma

Tre gli appuntamenti principali che scandiranno la stagione estiva, unendo il fascino dell'archeologia alla grande arte performativa.

Si inizia domenica 3 agosto (ore 21:30) con “Candle Harmony”, una suggestiva serata musicale a lume di candela. L’Orchestra Philharmonia Leonardo Vinci, diretta dal Maestro Gianfranco Russo, si esibirà con la partecipazione del Maestro Francesco Fortunato e del soprano Giuliana Pelaggi. L’atmosfera unica dell'Antica Basilica sarà infatti resa ancora più intima e vibrante dall'intreccio tra musica e poesia, con la lettura di due componimenti del poeta Michele Petullà.

Si proseguirà sabato 8 agosto (ore 20:30) con “Medea” di Euripide, grande tragedia classica con l'adattamento e la regia di Carlo Emilio Lerici. Sul palco un cast di altissimo livello composto da Francesca Bianco, Edoardo Siravo, Gabriella Casali e Rosa Merlino. Lo spettacolo si inserisce nel prestigioso cartellone regionale “I Bronzi di Riace – La Calabria del Mito”, promosso e finanziato dalla Regione Calabria per celebrare le radici identitarie del territorio attraverso la potenza senza tempo del teatro greco.

Infine si concluderà domenica 23 agosto (ore 19:00) con “Polissena Dimenticata”, opera scritta e diretta da Aurora Miriam Scala, interpretata da Federica De Benedittis con la voce fuori campo di Roberto Latini. Una rilettura contemporanea che ridà voce a una delle figure femminili meno note del mito. L'evento, sostenuto dal GAL Terre Vibonesi, sposa inoltre una causa benefica: l'intero ricavato della serata sarà devoluto al programma End Polio Now del Rotary International, coniugando l'alto valore culturale alla solidarietà concreta.

Le parole della direttrice Mariangela Preta

A sottolineare il valore della visione strategica alla base della rassegna è la stessa direttrice del Polo Museale, Mariangela Preta: «Il nostro patrimonio culturale deve essere un luogo vivo, capace di accogliere, emozionare e raccontare la nostra storia attraverso linguaggi diversi. Con questo cartellone vogliamo offrire al pubblico esperienze artistiche di alto livello in uno scenario unico, dimostrando come i nostri monumenti possano diventare protagonisti della vita culturale contemporanea. La collaborazione con istituzioni, artisti e partner del territorio rappresenta la strada migliore per promuovere la Calabria attraverso la cultura, creando occasioni di crescita, partecipazione e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio».

Un'iniziativa promossa dal Polo Museale e patrocinata dal Comune di Soriano Calabro, che punta a richiamare visitatori ed appassionati da tutta la regione, confermando come la bellezza della storia possa farsi motore del presente.