Si avvia alla conclusione la rassegna musicale “Armonie Natalizie”, che mercoledì 7 gennaio vivrà il suo momento finale con la “Journée de la Musique”, una giornata interamente dedicata alla musica classica, ispirata alla grande tradizione viennese. L’iniziativa richiama il modello della capitale austriaca, dove nel corso della stessa giornata si susseguono più appuntamenti musicali in orari diversi, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale diffusa, particolarmente apprezzata durante il periodo delle festività.

A fare da cornice agli eventi sarà Palazzo Santa Chiara, nel cuore di Tropea. Il primo appuntamento è in programma alle 12.30 con un concerto “aperitivo” che vedrà protagonista il Quartetto d’archi “Magna Graecia”, formazione nata artisticamente nel Mezzogiorno e composta da giovani talenti musicali calabresi. La scelta del repertorio guarda alla grande tradizione mitteleuropea: il pubblico potrà ascoltare il Quartetto in do maggiore K 465 “Delle dissonanze” di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle pagine più celebri del compositore austriaco. L’ingresso al concerto sarà libero.

Il secondo evento della giornata si svolgerà nel tardo pomeriggio, alle 18.30, sempre a Palazzo Santa Chiara, con il tradizionale Concerto di Capodanno, anch’esso ad ingresso gratuito. In questa occasione il programma sarà interamente dedicato al repertorio italiano. L’Ensemble orchestrale da camera “Magna Graecia” accompagnerà il violinista Manuel Arlia, impegnato come solista nell’esecuzione de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, uno dei capolavori più conosciuti e amati della musica barocca, capace di coniugare virtuosismo e forte impatto emotivo.

La “Journée de la Musique” propone così un’elegante alternanza tra repertorio mitteleuropeo e italiano, pensata per celebrare in modo raffinato l’avvio del nuovo anno artistico a Tropea. Una città che l’Associazione Amici del Conservatorio ha eletto “Città della Musica”, grazie a un progetto culturale che si sviluppa durante tutto l’anno attraverso le rassegne “Armonie della Magna Graecia” nei mesi estivi e autunnali e “Armonie Natalizie” nel periodo delle festività.