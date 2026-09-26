Armonie della Magna Graecia torna a Palazzo Santa Chiara il 27 e il 29 settembre con Rossella Costa e Ida Visconti, quindi con il pianista Andrea Carcano. In programma Puccini, Mozart, Tosti e i classici della tradizione partenopea

Due serate, due programmi molto diversi e un viaggio nella musica che dall’opera e dalla canzone napoletana arriverà fino a Bach, Mozart e Schubert. Armonie della Magna Graecia torna a Palazzo Santa Chiara di Tropea con due nuovi appuntamenti in programma domenica 27 e martedì 29 settembre, entrambi alle 21.30.

Ad aprire il doppio appuntamento saranno il soprano Rossella Costa e la pianista Ida Visconti, protagoniste domenica di un concerto che attraverserà generi ed epoche differenti, dalla musica operistica alla romanza da salotto fino alla tradizione partenopea.

Dall’opera alla canzone napoletana

Il programma partirà da Saverio Mercadante con La Rosa, per poi approdare a Mozart con Giunse alfin il momento da Le nozze di Figaro. Spazio anche a due tra le pagine più conosciute di Giacomo Puccini: Quando me'n vo' da La Bohème e O mio babbino caro da Gianni Schicchi.

Dalla scena teatrale il percorso si sposterà quindi verso sonorità più intime con Francesco Paolo Tosti e le sue 'A vucchella e Marechiare, prima di immergersi nella grande canzone napoletana attraverso brani come Me voglio fa' 'na casa, I' te vurria vasà, Voce 'e notte e Core 'ngrato.

Il pianoforte tra Bach, Mozart e Schubert

Martedì 29 settembre sarà invece il pianoforte il solo protagonista della serata, affidato ad Andrea Carcano, musicista formatosi alla scuola di Bruno Canino, impegnato in un’attività concertistica in Italia e all’estero e docente di pianoforte al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Il programma si aprirà con Carl Philipp Emanuel Bach e la Württemberg Sonata n. 1 in la minore Wq. 49, pagina che appartiene a quella fase di passaggio in cui il linguaggio musicale settecentesco comincia progressivamente ad allontanarsi dalle forme barocche.

Seguirà Wolfgang Amadeus Mozart con la Sonata in re maggiore K. 576, una delle ultime sonate per pianoforte scritte dal compositore, mentre la parte conclusiva del concerto sarà dedicata a Franz Schubert, con la Sonata in la minore D 537 e il Klavierstück in mi bemolle minore D 946 n. 1.

Il doppio appuntamento proporrà così due differenti itinerari musicali: da una parte la voce, tra teatro, romanza e tradizione popolare; dall’altra il pianoforte solo, con un percorso che dal Settecento conduce verso il Romanticismo.

I concerti rientrano nella XXIX stagione concertistica di Armonie della Magna Graecia, diretta artisticamente dal maestro Emilio Aversano, che prosegue a Tropea con un calendario dedicato alla musica classica, al repertorio pianistico, alla musica da camera e alla vocalità.