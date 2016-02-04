La classifica stilata dalla rivista svizzera “L’Illustrè” che ha incoronato le due località quali destinazioni privilegiate per il 2016 per prezzi, sicurezza e originalità.

La nota rivista svizzera “L’Illustrè” ha messo in prima pagina Tropea e Capo Vaticano quali migliori località turistiche per le vacanze 2016, per prezzi giusti, sicurezza ed originalità.

Il sindaco Giuseppe Rodolico ha inteso sfruttare questa importante pubblicità per il territorio incontrando alcune delegazioni di operatori turistici europei con i quali ha concordato agevolazioni sui voli charter per Lamezia Terme riservati ai quei turisti che volessero visitare la “Perla del Tirreno”. In particolare, sono stati avviati contatti con tour operator serbi, canadesi e della Repubblica Ceca.

«Sono compiaciuto – ha commentato il primo cittadino – per queste ulteriori mete raggiunte dalla nostra città e confermo la volontà dell’Amministrazione da me presieduta di proseguire, in sintonia con gli operatori turistici tropeani nella ricerca di nuovi spazi e di nuovi canali. Non c’è dubbio che Tropea, accreditata nel corso dell’anno 2015, tra le migliori 10 spiagge d’Italia, ha ormai un’eco che travalica i mercati europei, per cui forse sarebbe opportuno guardare oltre la Bit di Milano, come mi suggeriscono alcuni tra i più accreditati nostri operatori e cercare nuovi mercati, in particolare, quelli asiatici ed americani».

Il turista, per Rodolico, deve essere «un amico che va curato, coccolato, seguito ed ascoltato a cui dobbiamo riservare le migliori attenzioni e regalare ed offrire le migliori emozioni e possibilmente farlo sognare facendogli scoprire la parte migliore della nostra cultura, della nostra enogastronomia e del nostro mare».