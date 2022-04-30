In Piazza Cannone sotto lo sguardo di curiosi e appassionati di cucina va in scena la seconda giornata. Eventi in programma fino a domani

Procede con entusiasmo la seconda giornata della Tropea Experience, la tre giorni di cooking show con chef di fama nazionale e internazionale, convegni, esposizioni sulla rossa di Tropea, regina della dieta mediterranea. In Piazza Cannone, cuore della kermesse, tanti i curiosi e gli appassionati di cucina che hanno deciso di prendere parte ad un progetto ambizioso messo in piedi da diversi partner che insieme al comune di Tropea e al Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria igp intendono promuovere e valorizzare un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. [Continua in basso]

Lo show di cucina

Le vongole veraci con salsa moho, verde di prezzemolo e coriandolo, tipica delle Canarie, abbinata alla Rossa di Calabria dalla chef e scrittrice londinese Nina Parker. I conchiglioni risottati, cotti in riduzione di buccia di piselli, fritti in extravergine d’oliva e riempiti di una nuvola di parmigiano e cipolla, ricetta proposta da Igles Corelli. Entrambi sono tra gli ambasciatori internazionali chiamati a declinare nel piatto la dolcezza di un prodotto agroalimentare capace di raccontare nel mondo eccellenza e bellezza della destinazione Calabria. Succede ora all’ombra della pagoda allestita in piazza cannone, quartier generale dell’evento che anche nella seconda giornata sta facendo registrare successo di partecipazione.

Ad esprimere soddisfazione è Daniele Cipollina, event planner della manifestazione promossa dal Comune di Tropea e dal Consorzio della Cipolla rossa di Tropea Igp Calabria, ribadendo l’auspicio che l’evento possa confermarsi nel panorama degli eventi enogastronomici nazionali. [Continua in basso]

Il programma

“Comunicare il territorio. Tropea e la cipolla rossa un connubio perfetto”. Alle ore 16 di oggi sabato 30, coordinati da Massimo Tesio si confronteranno sul tema Paolo Marchi, ideatore e curatore Identità Golose), il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, Giuseppe Laria, presidente Consorzio cipolla rossa Calabria igp, Daniele Cipollina, Gianluca Gallo, assessore regionale all’agricoltura e Sebastiano Caffo, ceo Distillerie F.lli Caffo. Dalle ore 17 alle ore 18, interverranno Angelo La Riccia, Director of Sales & Marketing – Voihotels, , Francesco Mazzei, chef ambasciatore della cucina calabrese nel mondo, Marcel Vulpis, direttore editoriale di Foodeconomy.it e Alberto Lupini, direttore Italia a Tavola.

Domani, domenica 1° maggio, dalle ore 10 alle ore 19, in piazza cannone sarà allestito l’Expovillage, un’area espositiva della migliore enogastronomica del territorio luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini, promosso dalla Fondazione Campagna Amica.

Sfumature di birra trupiana. È il titolo della performance dello chef Alessio Sorce che si terrà dalle ore 10 alle ore 10,40.

Il pensiero di Max. Lo chef Max Mariola guiderà la postazione di piazza cannone dalle ore 12 alle ore 12,40. Spazio all’educazione alimentare e ai benefici della cipolla rossa, alle ore 16 con Simone Saturnino. Alle ore 17 toccherà allo chef Giuseppe Romano e alle 18 a Igles Corelli.

Spirits di Calabria. L’appuntamento con Maria Grazia Dragone Head Bartender del Feel Spirits&More di Catanzaro (Gruppo Caffo 1915) è alle ore 19. A chiudere la serie di spettacoli e live show in piazza cannone ci saranno alle ore 21,30 i Vivaldi Metal Project. Il Festival della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp si concluderà con la Cena di Gala for Unicef.