Lunedì 10 agosto alle 22 il pianista e direttore artistico di Armonie della Magna Graecia sarà protagonista del concerto interamente dedicato al compositore polacco nell’ambito della XXIX edizione del festival

Sarà la musica di Frédéric Chopin ad accompagnare a Tropea la notte di San Lorenzo. Lunedì 10 agosto, alle ore 22, Palazzo Santa Chiara ospiterà “Un Sogno Romantico”, concerto del pianista Emilio Aversano inserito nel cartellone della XXIX edizione del Festival Armonie della Magna Graecia.

Un appuntamento interamente dedicato al compositore polacco e affidato al direttore artistico della rassegna, da anni protagonista della vita musicale italiana e presenza consolidata del festival tropeano. Aversano tornerà davanti al pubblico con un programma costruito attorno a uno dei repertori a lui più vicini, quello chopiniano, frutto di un percorso di ricerca e di approfondimento sul Romanticismo europeo.

La scelta della data, spiegano gli organizzatori, vuole creare un legame tra le atmosfere della musica di Chopin e la notte tradizionalmente associata alle stelle cadenti e ai desideri. Da qui anche il titolo “Un Sogno Romantico”, pensato per richiamare il carattere intimo ed evocativo delle pagine del compositore, tra i maggiori interpreti musicali della sensibilità romantica dell’Ottocento.

Chopin protagonista della serata

Il programma sarà dunque interamente concentrato sulle composizioni di Chopin, autore che ha legato gran parte della propria produzione al pianoforte e che, attraverso notturni, valzer, mazurche, preludi e altre forme, ha profondamente segnato la storia della musica romantica.

Per Aversano sarà anche l’occasione per proporre al pubblico di Tropea un repertorio sul quale ha sviluppato negli anni un rapporto artistico particolarmente intenso. Il concerto punta a mettere al centro il dialogo tra interprete, musica e luogo, sfruttando la cornice di Palazzo Santa Chiara e l’atmosfera della serata del 10 agosto.

Il Festival Armonie della Magna Graecia

“Un Sogno Romantico” rientra nella XXIX edizione del Festival Armonie della Magna Graecia, manifestazione che propone nel corso della stagione diversi appuntamenti dedicati alla musica classica e ai suoi interpreti.

La rassegna è realizzata con il contributo e il patrocinio del Comune di Tropea e continua a utilizzare Palazzo Santa Chiara come uno dei principali spazi destinati agli eventi musicali.

L’appuntamento con Emilio Aversano e la musica di Chopin è fissato dunque per lunedì 10 agosto alle ore 22, in una serata che unisce il repertorio romantico alla tradizione della notte di San Lorenzo.