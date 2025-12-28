Dopo l’esordio di grande suggestione affidato al concerto “Candlelight” del pianista Emilio Aversano, la rassegna di musica classica “Armonie Natalizie” prosegue a Tropea confermando il proprio ruolo di appuntamento culturale di primo piano nel periodo delle festività. Giunta alla quattordicesima edizione e promossa dall’Associazione Amici del Conservatorio, l’iniziativa continua a intrecciare qualità artistica, accessibilità e valorizzazione dei luoghi storici della città.

Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 29 dicembre alle 18.30 a Palazzo Santa Chiara, dove il pianista Lucio Grimaldi proporrà un omaggio a due giganti della musica per il cinema, Nino Rota ed Ennio Morricone, attraverso l’esecuzione delle loro più celebri colonne sonore. La serata si arricchirà con un momento particolarmente originale, “Musica à la carte”, durante il quale l’artista, caso raro nel panorama concertistico, interpreterà brani richiesti direttamente dal pubblico, rendendolo parte attiva dell’evento.

Lunedì 5 gennaio, sempre alle 18.30 e nella stessa sede, l’attesa dell’Epifania sarà accompagnata da un programma di musica sacra affidato al duo formato dal soprano Sara Zito e dalla pianista Ida Visconti. Le due interpreti presenteranno un percorso colto e raffinato che spazia da Vivaldi a Pergolesi, con alcune arie tratte dallo Stabat Mater, passando per Mozart con l’Alleluia e il Laudate Dominum, fino a Rossini e ad alcune pagine della Petite Messe.

Mercoledì 7 gennaio tornerà invece una formula che lo scorso 2 dicembre ha riscosso particolare apprezzamento, portando a Tropea il fascino della tradizione viennese. A Palazzo Santa Chiara si terrà la “Journée de la Musique”, che prenderà avvio alle 12.30 con un concerto aperitivo affidato al Quartetto d’archi Magna Graecia. L’ensemble, reduce dal successo dell’esordio nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano per le Serate Musicali, dove ha suonato insieme al primo clarinetto del Teatro alla Scala Fabrizio Meloni, si confronterà con il celebre Quartetto in do maggiore k 465 di Mozart, noto come “Delle dissonanze”, una delle opere più enigmatiche del compositore salisburghese.

La giornata si concluderà alle 18.30 con il tradizionale Concerto di Capodanno. L’Ensemble orchestrale da camera Magna Graecia accompagnerà il violinista Manuel Arlia, solista in una delle pagine più amate del repertorio barocco, “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, capolavoro universalmente riconosciuto della storia della musica.