È partito con un doppio successo l’edizione 2025 del “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival”, rassegna promossa da Traiectoriae con la direzione artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto, e il sostegno del Mic - Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Sabato 8 novembre, infatti, la manifestazione ha debuttato con due eventi di grande rilievo che hanno segnato un avvio di stagione di alto profilo artistico e culturale. A Tropea, nella suggestiva cornice dell’ex Monastero di Santa Chiara, protagonista assoluta è stata la pianista, cantante e compositrice cubana Jany McPherson, che ha incantato la platea con un concerto dal forte impatto emotivo e musicale. Un’esibizione raffinata e intensa, capace di fondere atmosfere jazz e sonorità latine, in cui l’artista ha proposto brani tratti dai suoi album “A long way” e “Solo piano”, oltre a celebri interpretazioni come “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone. Oltre due ore di musica, culminate in due bis richiesti dal pubblico, tra cui l’emozionante “Fire in my hands”, hanno confermato il talento e la versatilità di una delle più apprezzate jazziste internazionali.

In contemporanea, a Grotteria, il Teatro “Vecchio” ha ospitato il reading-spettacolo “Accamòra”, scritto e interpretato da Massimo Barilla, co-fondatore della Compagnia Mana Chuma Teatro. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune, ha unito poesia e musica in un percorso suggestivo accompagnato dalle composizioni originali di Luigi Polimeni. Le liriche di Barilla, tratte dal volume “Ossa di crita”, hanno intrecciato il dialetto reggino e quello siciliano, creando un linguaggio poetico e sonoro capace di fondere la parola alla musicalità del canto.

Il festival proseguirà nel prossimo fine settimana con due nuovi appuntamenti. Venerdì 14 novembre, alle ore 18, palazzo Nieddu di Locri ospiterà l’incontro-concerto “Napoli – San Pietroburgo tra musica e pittura”, ideato da Piero Massa, con la partecipazione del pianista Giuseppe Aprea e dello storico Lorenzo Fiorito. Il progetto esplorerà i legami culturali tra le due città attraverso la musica e le arti figurative.

Sabato 15 novembre, invece, il pubblico tornerà all’ex Monastero di Santa Chiara di Tropea per “Diva’s Songs – La voce delle dive”, spettacolo scritto da Domenico Gatto, che racconterà la vita e l’anima di quattro icone del cinema – Judy Garland, Marilyn Monroe, Doris Day e Rita Hayworth – tra musica, recitazione e memoria cinematografica.