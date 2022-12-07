Tutti gli articoli di Cultura
Reggio Calabria ha ospitato nei giorni scorsi un evento dedicato al genio di Gianni Versace. Uno stilista, un artista poliedrico e ribelle capace di lasciare un segno indelebile nell’alta moda. Per l’occasione, stilisti e professionisti del mondo food hanno realizzato originali creazioni e conquistato ambiti premi. Tra i protagonisti anche il pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna che vanta all’attivo diversi riconoscimenti e premi. Il professionista insieme alla chef campana Loredana Errichiello ha realizzato una pizza ispirata all’ultimo vestito creato da Versace. Un trionfo dell’eleganza nei toni del nero, azzurro, argento e oro. Tra gli ingredienti principe, tutti di altissima qualità, nero di seppia, cappuccio viola, moscardini. Un’esplosione visiva e al palato che ha riscosso ampio consensi.
