Lo speciale piatto realizzato in occasione di un evento a Reggio Calabria dedicato all’indimenticato stilista calabrese. La pizza creata in collaborazione con la chef Errichiello

Reggio Calabria ha ospitato nei giorni scorsi un evento dedicato al genio di Gianni Versace. Uno stilista, un artista poliedrico e ribelle capace di lasciare un segno indelebile nell’alta moda. Per l’occasione, stilisti e professionisti del mondo food hanno realizzato originali creazioni e conquistato ambiti premi. Tra i protagonisti anche il pizzaiolo vibonese Francesco Fortuna che vanta all’attivo diversi riconoscimenti e premi. Il professionista insieme alla chef campana Loredana Errichiello ha realizzato una pizza ispirata all’ultimo vestito creato da Versace. Un trionfo dell’eleganza nei toni del nero, azzurro, argento e oro. Tra gli ingredienti principe, tutti di altissima qualità, nero di seppia, cappuccio viola, moscardini. Un’esplosione visiva e al palato che ha riscosso ampio consensi.

