Fabrizio Bosso, formidabile trombettista italiano, a Vibo Valentia per due prestigiosi appuntamenti organizzati dal Conservatorio Fausto Torrefranca. Venerdì 31 marzo, dalle 14:00 alle 18:00, presso l’aula magna ex Convento Gesuiti, si terrà la master class “La Composizione Estemporanea” a cura del maestro Fabrizio Bosso e coordinata dal maestro Giovanni Mazzarino, big del panorama jazzistico nazionale ed internazionale titolare della cattedra di Tecniche di improvvisazione musicale presso il Conservatorio Torrefranca, dipartimento Musica Jazz. A seguire, al termine delle attività didattiche, alle ore 20:00 presso l’Auditorium Spirito Santo, il pianoforte di Giovanni Mazzarino e la tromba di Fabrizio Bosso saranno i protagonisti assoluti di un omaggio alla musica con l’imperdibile esibizione dal titolo “Giovanni Mazzarino Featuring Fabrizio Bosso”. [Continua in basso]

«La Master Class – spiega il maestro Giovanni Mazzarino – verterà sull’approfondimento creativo artistico, legato alla cultura della musica del XX secolo. Un progetto di culturalizzazione con conseguente coinvolgimento di tutti gli studenti partecipanti. Un’esperienza performativa importante per gli studenti e in genere per i partecipanti alla Master Class, che mette in evidenza l’Arte della creazione e dell’intuito con la forza del rigore matematico musicale». Un’esperienza interessante ed estremamente formativa per i partecipanti che avranno modo di arricchire il proprio bagaglio artistico e culturale con uno dei più importanti interpreti della scena jazz internazionale: contributo alla qualità dell’offerta formativa del Conservatorio vibonese.

Fabrizio Bosso universalmente considerato uno dei migliori trombettisti a livello internazionale, inizia a suonare la tromba all’età di 5 anni e a 15 si diploma al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Da allora una carriera inarrestabile caratterizzata da una grande versatilità, ma anche da una spiccata e riconoscibile personalità. Moltissimi i dischi e le collaborazioni sia con grandi nomi del panorama jazz (da Enrico Pierannunzi a Luciano Biondini, da Stefano Di Battista a Javier Girotto), sia con esponenti del pop italiano di qualità (Sergio Cammariere, Simona Molinari, Raphael Gualazzi con i quali ha partecipato al Festival di Sanremo) sia, infine, con grandi orchestre come la London Symphony Orchestra con la quale ha realizzato, registrando presso gli Air Studios di Londra, l’album “Enchantment- Enchantment- L’incantesimo Di Nino Rota”.

«Quella a cura del maestro Fabrizio Bosso, insieme a tutte le altre Master class che si stanno svolgendo in quest’anno ricco di eventi, rappresenta per il nostro Conservatorio – afferma il direttore Vittorino Naso – una splendida occasione di valorizzazione della didattica e della ricerca specifica in campo musicale ed offre ai nostri studenti un arricchimento formativo di prestigio significativo. Sono davvero orgoglioso di tutte le manifestazioni artistiche messe in campo in questo periodo dal nostro Conservatorio, che, dopo il periodo della pandemia, stanno segnando una ripresa di altissimo livello per la nostra Istituzione di alta formazione musicale». L’iscrizione alla Master Class, da effettuare entro sabato 25 marzo attraverso apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Torrefranca, è aperta a tutti gli studenti del Conservatorio e delle scuole convenzionate nonché agli allievi esterni.

