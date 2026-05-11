Una nuova iniziativa culturale pensata per valorizzare il patrimonio storico e letterario della città coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e cittadini. Si terrà domani, martedì 12 maggio, alle ore 10, nella Sala dello Scrigno di Vetro del Valentianum, la presentazione della “Biblioteca letteraria digitale urbana”, progetto ideato dallo scrittore Mimmo Muratore e sostenuto dall’associazione Ali di Vibonesità.

Alla vigilia dell’incontro cresce l’attenzione attorno ad un’iniziativa che punta a coniugare memoria storica, innovazione tecnologica e promozione del territorio. Il progetto, approvato dall’Amministrazione comunale di Vibo Valentia, nasce con l’obiettivo di rendere più accessibile e fruibile il patrimonio culturale cittadino, offrendo a residenti, visitatori, studiosi e appassionati la possibilità di conoscere e approfondire luoghi, opere e vicende legate alla storia della città.

Ideatore della “Biblioteca letteraria digitale urbana” è Mimmo Muratore, presidente dell’Associazione Caffè Artistico Letterario e autore di numerosi testi di letteratura, arte, poesia e divulgazione scientifica. L’iniziativa è stata accolta e rilanciata dall’associazione Ali di Vibonesità, che ne ha condiviso le finalità culturali e di promozione dell’identità territoriale.

Il cuore del progetto è rappresentato dall’installazione di Qr Code in diversi punti di interesse storico della città. Attraverso il proprio smartphone, cittadini e visitatori potranno accedere a contenuti digitali dedicati ai luoghi e alle opere presenti sul territorio, consultando testi riassuntivi, ascoltando contenuti audio e visualizzando immagini legate ai temi trattati. Un sistema pensato per creare un percorso urbano interattivo e favorire una conoscenza più immediata del patrimonio culturale vibonese.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni, chiamate a partecipare attivamente ad un percorso che punta a rafforzare il legame con la storia e la cultura locale. Non a caso, tra i protagonisti dell’iniziativa figurano anche i giovani dell’Interact del Rotary Club Hipponion.

L’incontro di domani sarà coordinato da Eleonora Cannatelli, docente di Storia e Filosofia al Liceo scientifico statale “G. Berto”. In apertura sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Enzo Romeo, alla presenza dell’assessore alla Cultura Stefano Soriano.

Interverranno inoltre Mimmo Muratore, Giuseppe Lonetti, già docente all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e lo storico Michelangelo Miceli, chiamati ad approfondire gli aspetti culturali e storici dell’iniziativa e le prospettive di valorizzazione del patrimonio identitario cittadino attraverso gli strumenti digitali.