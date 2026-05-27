La scrittura visionaria e profondamente narrativa di Fryderyk Chopin sarà al centro del nuovo appuntamento della stagione concertistica “I Maestri del Torrefranca”, in programma giovedì 28 maggio alle ore 18:00 nell’aula magna dell’ex Convento dei Gesuiti di Vibo Valentia.

Protagonista della serata sarà il pianista Sergio Coniglio, docente del Conservatorio Statale di musica “Fausto Torrefranca”, che proporrà un recital interamente dedicato al compositore polacco accostando le quattro Ballate op. 23, op. 38, op. 47 e op. 52 alla celebre Sonata n. 2 op. 35 in si bemolle minore, tra i capolavori assoluti del repertorio pianistico.

Pianista, organista e direttore di coro, Sergio Coniglio si è formato nell Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia sotto la guida di Rosa Inarta, perfezionandosi successivamente con Michele Bertucci a Napoli e con Andrea Delle Vigne all’Accademia Ducale di Genova, oltre a seguire corsi e masterclass con importanti musicisti e studiosi italiani e internazionali.

Vincitore di numerosi concorsi pianistici e di musica da camera, svolge da anni un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, esibendosi in Paesi quali Albania, Canada, Stati Uniti, Francia, Belgio, Olanda e Siria, sia come solista sia accanto a prestigiosi interpreti del panorama musicale internazionale.

Accanto all’attività concertistica, Sergio Coniglio ha sviluppato un importante percorso artistico e compositivo, pubblicando lavori originali per pianoforte e collaborando a numerosi progetti culturali e letterari. Parallelamente porta avanti una significativa attività didattica, avendo insegnato nei Conservatori di Roma, Reggio Calabria, Avellino, Campobasso e Messina. Dal dicembre 2006 è titolare della cattedra di Pratica e Lettura Pianistica al Torrefranca di Vibo Valentia.

L’appuntamento rientra nella stagione “I Maestri del Torrefranca”, rassegna che valorizza l’attività artistica dei docenti del Conservatorio, promuovendo momenti di alta formazione e diffusione culturale aperti al territorio.