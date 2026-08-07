La musica di Fryderyk Chopin per ricordare Andrea Minasi. Sarà interamente dedicata alla giovane studentessa vibonese la terza serata del Festival dei “Concerti per pianoforte”, in programma domani, sabato 8 agosto, al Valentianum di Vibo Valentia. Un appuntamento che, dopo la tragica scomparsa della 23enne, ha cambiato completamente volto e programma, assumendo un significato profondamente diverso da quello inizialmente previsto.

“Concerto per Andrea” è infatti il titolo scelto per la serata organizzata dall’Accademia d’Arte Musikè con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura. Dopo la morte della giovane pianista, studentessa del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, gli organizzatori hanno deciso di rivedere la scaletta per trasformare il terzo appuntamento del festival in un momento di memoria e raccoglimento.

Andrea Minasi è deceduta all’ospedale di Catanzaro in seguito alle gravissime ferite riportate nell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Vibo Valentia. Una tragedia che ha profondamente colpito la città e che ha spinto l’organizzazione della rassegna a intervenire sulla programmazione proprio in considerazione del particolare rapporto della giovane con la musica e con il pianoforte.

Il programma modificato per ricordare Andrea

La decisione è stata assunta dalla direttrice artistica del Festival Angela Crudo, d’intesa con l’assessore comunale alla Cultura Stefano Soriano e dopo aver sentito Giorgia Alessandra Brustia, docente di Pianoforte al Conservatorio di Bolzano e legata a Vibo Valentia anche per aver insegnato al Conservatorio “Fausto Torrefranca”.

Da qui la scelta di affidare il ricordo di Andrea alle note di Fryderyk Chopin, uno dei compositori che più di ogni altro ha consegnato al pianoforte la propria dimensione intima ed emotiva.

«Quando l’esistenza terrena di un’anima così giovane giunge al suo termine, ciò che essa ha donato non svanisce: la sua presenza si trasforma, oltrepassa il tempo e diventa memoria eterna», sono le parole con cui Angela Crudo presenta il concerto.

Una dedica che nasce anche dal percorso intrapreso dalla 23enne nel mondo della musica: «Ad Andrea va il nostro ricordo, affidato alla Musica: quella stessa Musica attraverso la quale la sua giovane anima ha potuto raccontarsi, esprimendo la propria identità, le proprie fragilità, la propria sensibilità e la propria forza».

L’omaggio attraverso le note di Chopin

Sarà quindi Chopin a fare da filo conduttore a una serata che vuole essere non soltanto un concerto ma anche un saluto collettivo ad Andrea. «Lo farà attraverso la musica di Fryderyk Chopin, che al pianoforte affidò, per tutta la vita, i sentimenti più profondi e segreti della propria anima. Così vorremmo salutare la grande e meravigliosa Andrea Minasi», spiega ancora la direttrice artistica.

Il Festival dei “Concerti per pianoforte” diventa così, per una sera, uno spazio nel quale il linguaggio musicale si intreccia al ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

«Le note che risuoneranno – aggiunge Angela Crudo – saranno così memoria e presenza, ricordo e abbraccio: un modo per sentirla ancora vicina e per ricordarci che, forse, tra ciò che siamo e l’eternità non esiste una vera distanza, ma soltanto un confine impercettibile».

Un pensiero che racchiude il senso dell’intera iniziativa: trasformare il dolore in memoria attraverso quella stessa arte che Andrea aveva scelto di coltivare. «Ad Andrea va il nostro ricordo perché attraverso la Musica ciò che abbiamo amato possa continuare a risuonare, oltre il tempo».