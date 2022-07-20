La rassegna letteraria organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. Protagonista del primo incontro lo storico Pino Ippolito Armino

Venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21.30 nel porto di Vibo Marina (retro banchina Fiume nei pressi della Capitaneria di Porto) si svolgerà il primo incontro della rassegna letteraria “Ti porto un libro: incontri con l’autore”, giunta ormai alla sua 6a edizione. L’evento, organizzato come ogni anno dalla Pro loco di Vibo Marina, si è giovato anche quest’anno della collaborazione del Comune di Vibo Valentia. La prima serata vedrà come ospite Pino Ippolito Armino, ingegnere, giornalista e storico calabrese che, nelle sue pubblicazioni, si è spesso occupato di storia contemporanea, con particolare riferimento al Risorgimento italiano e al Mezzogiorno d’Italia. L’autore è membro del comitato direttivo dell’Istituto “Ugo Arcuri” per la storia dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea e del comitato scientifico della rivista «Sud Contemporaneo». Fra le sue opere si ricordano in particolare “Azionismo e sindacato. Vita di Antonio Armino” (Rubettino, 2012); “Brigantaggio politico nelle Due Sicilie” (Città del Sole, 2015); “Quando il Sud divenne arretrato” (Guida, 2018); “Cinque ragioni per stare alla larga da Pino Aprile” (Pellegrini, 2019) e “Storia della Calabria partigiana” (Pellegrini, 2020). [Continua in basso]

Durante la prima serata di “Ti Porto un libro”, l’ospite – dialogando con Rosario Carbone, docente di lettere e organizzatore dell’evento – presenterà il suo ultimo libro “Il fantastico regno delle Due Sicilie. Breve catalogo delle imposture neoborboniche” (Laterza, 2021). Il volume si inserisce nella collana “Fact checking: la storia alla prova dei fatti” curata dallo storico Carlo Greppi per l’editore Laterza. L’intento di ogni volume è quello di smascherare, attraverso confutazioni e prove documentarie, le più comuni fake news e luoghi comuni sui temi “caldi” della storia. Dunque, attraverso il metodo storico, l’autore farà chiarezza sulle tante leggende circolanti (specialmente al Sud) sul Regno delle Due Sicilie e sulle vicende risorgimentali legate al crollo del regno borbonico e all’unificazione italiana da parte dei Savoia. Un periodo storico senz’altro complesso e delicato, pieno di luci e ombre, di cui però è «necessario riscoprire una verità storica oscurata da un revisionismo spesso falso e parziale». L’incontro sarà scandito da alcuni spazi musicali e alla fine verrà dato spazio alle domande del pubblico presente, al fine di stimolare un dibattito sui temi trattati; inoltre sarà possibile acquistare il libro sul luogo dell’evento.