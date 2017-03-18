Serata ricca di ospiti per ricordare la musica e la “rivoluzione poetica” del cantautore italiano. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e del Sistema bibliotecario vibonese

Il disadattato, lo scomodo, l’irrequieto. Luigi Tenco, indimenticabile interprete di “Ciao amore Ciao”, morto tragicamente nel gennaio 1967, sarà protagonista di una serata a lui dedicata. “Luigi Tenco. In qualche parte del mondo”, evento promosso con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e del Sistema bibliotecario vibonese, sotto la direzione artistica di Maria Teresa Marzano e Gilberto Floriani, è in programma per il 27 marzo, alle 20.30 al Cinema teatro Moderno.

Tenco è stato un lampo improvviso per una generazione che si era ritrovata catapultata sulla ribalta degli anni ’60. Cantautore “libero”, un genio in anticipo sui tempi, desideroso di staccarsi dalle secche del conformismo e la critica, la sua musica raccoglie consensi anche tra le nuove generazioni. Il suo messaggio è contenuto nelle canzoni. La sua rivoluzione è, prima di tutto, una rivoluzione poetica e i semi rappresentati dalla sua musica sono ancora, a cinquant’anni dalla sua morte, vivi.

Per omaggiare la musica di uno dei più struggenti artisti italiani sono stati scelti alcuni tra i migliori talenti della scena calabrese (Dario Costa, Chiara Tomaselli e Mirror Quartet, Verdiana, Daniele Moraca, Parafonè con Natalia Saffioti, Toxicitytrio con Ingrid Naglieri, Domenico Barreca e Ensemble Piccola Orchestra, Roberto Cherillo e Sasà Calabrese) mentre il sociologo Giap Parini racconterà l’Italia di quello scorcio di Novecento. Nell’appuntamento condotto da Gianluca Veltri e Rosanna Gambardella, ospiti d’onore Natalio Mangalavite e Peppe Servillo.