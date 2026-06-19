Preziose carte da parati, tappeti che ormai mostrano i segni evidenti del degrado, enormi lampadari di cristallo e molti altri rari arredi lasciati dall’incuria al logorio impietoso del tempo. Questo è ciò che oggi rimane di Palazzo Gagliardi - De Riso.

Dunque, lungo Corso Umberto I, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, Palazzo Gagliardi - De Riso sopravvive in un silenzio irreale, custode dei fasti della nobiltà vibonese colta e raffinata. Questa dimora è stata un tempo il fulcro culturale della regione grazie alla marchesa Caterina De Blasio, moglie del marchese Enrico Gagliardi, che nell'Ottocento lo trasformò in un rinomato cenacolo dedicato alle lettere, alla musica e al bel canto. Un patrimonio immenso che l'ultima erede Gagliardi, insieme al marito Renato De Riso, ha voluto donare, affinché rimanesse alla collettività, al Comune che successivamente lo cedette alla Provincia.

La monumentale scala d’ingresso che si divide in due rampe simmetriche dal corrimano di velluto, la luce suggestiva e misteriosa che filtra dalle vetrate rosse della tromba delle scale, stanze d'arte uniche, come il fumoir interamente in stile arabo, la sala da pranzo con il soffitto a cassettoni intagliato da maestranze svizzere, il maestoso salone delle feste in stile impero, con decorazioni in oro, i divanetti damascati pronti per i balli d'epoca. Tutto questo rischia di scomparire per sempre. Ma l'oblio non è un destino inevitabile.

I luoghi del cuore

Per restituire dignità a questa meraviglia esiste un'occasione concreta e imperdibile: il censimento biennale "I Luoghi del Cuore", ovvero il programma nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promosso dal Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano).

Si tratta del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio, che permette a tutti i cittadini di segnalare e votare i luoghi che meritano tutela e valorizzazione.

Il comitato “Salviamo il Palazzo Gagliardi - De Riso” ha, quindi, proposto un progetto di tutela e salvaguardia del bene che mira, almeno in una prima fase, a reperire i fondi necessari per il consolidamento, nonché del rifacimento di una parte del tetto (l’altra parte è stata già rifatta qualche tempo fa), al fine di evitare che le copiose infiltrazioni d’acqua danneggino ulteriormente gli interni e soprattutto il salone di rappresentanza, ricco di stucchi, tappezzerie e decorazioni pregiate. L’edificio, che versa quindi in un grave stato di conservazione, infatti al momento è chiuso al pubblico.

Si può contribuire, dunque, attivamente a salvare Palazzo Gagliardi - De Riso. I vincitori della campagna de "I Luoghi del Cuore", riceveranno un contributo economico concreto. Votare non costa nulla, ma può portare i fondi necessari per fermare il degrado di questa dimora storica.

Come votare

La campagna de “I luoghi del cuore” si è aperta il 12 maggio e si potrà votare fino al 15 dicembre 2026. Per votare basta un semplice clic sul link (clicca qui) , oppure sul sito ufficiale iluoghidelcuore.it, bisognerà poi cercare "Palazzo Gagliardi - De Riso" a Vibo Valentia, quindi esprimere il proprio voto, controllare la propria mail per confermare la preferenza e, infine, condividere questo appello con amici, parenti e sui social.