Porto di Vibo Marina: proposta per uno scalo a caratura internazionale. Ecco lavori, benefici e costi

Una veduta dall’alto di Vibo Marina

«Un nuovo porto di caratura internazionale con l’inserimento di servizi ed infrastrutture complementari a quelle già presenti su un territorio più vasto che verta sulla ideale “cerniera commerciale” tra Lamezia e Gioia Tauro». È quanto propone di fare, in riferimento allo scalo portuale di Vibo Marina, l’associazione “Progetto Valentia”, guidata dal presidente Nicola Cortese. Il direttivo del sodalizio ritiene, infatti, proprio la «collocazione» del porto della frazione fondamentale «dal punto di vista strategico» e che, se reperiti i fondi tramite lo sviluppo di un «apposito Piano industriale», potrebbe fare venire alla luce una nuova e migliore infrastruttura portuale. E – a parere dei vertici del sodalizio – «la realizzanda mega struttura del Water Front nell’area ex Sir di Lamezia Terme, anche se finanziata quasi in toto da fondi privati, può servire da esempio in tale senso. Abbiamo già parlato, inoltre, dell’importanza strategica della realizzazione di una nuova stazione dell’Alta velocità nella valle del Mesima, in corrispondenza dello svincolo della A2 di Mileto in sinergia con la vicina Gioia Tauro, che permetterebbe anche di porre le basi per la realizzazione di un’importante mega struttura attualmente ancora latitante su tutto il versante tirrenico e non solo come l’interporto». [Continua in basso]

Includere nuovi servizi ed estendere lo scalo in direzione Pizzo

Il nuovo porto – spiegano dalla sede dell’associazione -, e dunque non semplicemente un potenziamento di quello esistente, «dovrà necessariamente includere tutta una serie di servizi e di inquadramenti strutturali rivolti al servizio delle attuali attività produttive esistenti e consentire nel contempo anche l’inserimento di nuove, tra le principali: diportistica e rimessaggio: polo crocieristico, unico tra Napoli e Sicilia; potenziamento delle infrastrutture per usi industriali; smart technology per uno sguardo volto al futuro e piena sostenibilità».

Lo scalo di Vibo Marina, inoltre, sempre secondo i promotori della proposta, «dovrà estendersi in direzione Pizzo al fine di inglobare l’agglomerato urbano e fornire servizi in direzione dell’eventuale costituendo Comune unico, tramite l’integrazione della linea ferrata e l’estensione, sempre in ottica turistica, del lungomare fino alla chiesetta di Piedigrotta. Inoltre, dovranno essere progettate adeguate nuove banchine, e water front in maniera tale da rendere il tutto perfettamente integrato con l’ambiente circostante». [Continua in basso]