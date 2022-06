Caro ombrellone Calabria, i costi nel Vibonese: fino a 360 euro a settimana a Tropea

È giunta al terzo anno l’indagine di Federconsumatori Calabria che rappresenta il termometro di riferimento sull’andamento dei costi dei servizi degli stabilimenti balneari delle principali località turistiche della Calabria in un anno di tentativo di ripresa dell’economia seppure influenzato dagli effetti della pandemia, dalla guerra in Ucraina e, per ultimo, dalla spirale di aumenti dei prezzi (energia, gas, beni alimentari ecc.) che mette a dura prova la tenuta dei bilanci familiari. Già l’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, nel consueto monitoraggio sui prezzi degli stabilimenti balneari, ha rilevato per il 2022 aumenti medi nazionali tra il 4% e il 5% con picchi del 12-13%. Stante le previsioni delle intenzioni di vacanza di molti italiani e l’allentamento delle misure restrittive legate alla pandemia, sembra non essere venuto meno il desiderio delle famiglie di concedersi una vacanza al mare atteso che, come evidenzia l’indagine, il 17% degli stabilimenti balneari oggetto del monitoraggio si dichiara già al completo e per il restante 83% restano libere solo le ultime file. [Continua in basso]

I dati del monitoraggio

L’indagine di Federconsumatori è stata condotta nello stesso periodo degli anni precedenti ed ha interessato 20 località turistiche distribuite fra le 5 province: 10 località del Tirreno e 10 dello Jonio. L’obiettivo era di monitorare, negli stessi lidi campionati negli anni precedenti, l’andamento del costo medio di 1 ombrellone e 2 sdraio nella settimana compresa tra l’8 ed il 14 agosto. Ha risposto al monitoraggio il 70% del campione (56 stabilimenti), 2 sono risultati in corso di allestimento, 1 chiuso.

Il 17% degli stabilimenti balneari ha dichiarato il tutto esaurito, nel restante 83%, nella varietà dell’offerta e delle diverse località turistiche, si sono stabilizzati gli aumenti già segnalati lo scorso anno (sino al +25%) ed in altre località registrati ulteriori incrementi da 1 a 4 euro al giorno. La varietà dell’offerta, le località, l’allocazione del lido, la differenziazione per fila, tra sdraio e lettini, rendono però le offerte di complessa comparazione ed in assenza di listini ufficiali visionabili sui siti degli stabilimenti. [Continua in basso]