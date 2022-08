I porti diventano Marina Resort, benefici per gli scali di Vibo Marina e Tropea: ecco perché

Il porto di Tropea

Lo scorso giugno è arrivata l’approvazione all’unanimità da parte della VI commissione consiliare. In questi ultimi giorni, poi, la proposta di legge per l’istituzione dei Marina resort in Calabria a firma di Antonio Lo Schiavo (co-firmatari Katia Gentile e Ferdinando Laghi) ha incassato anche il sì del consiglio regionale della Calabria che si è espresso – anche in questo caso – favorevolmente all’unanimità. La legge, che mira a rilanciare il comparto del turismo legato alla nautica da diporto e l’attrattività degli scali turistici calabresi, attraverso una politica fiscale che favorisca l’approdo delle imbarcazioni e l’utilizzo dei servizi nautici connessi, introduce una nuova tipologia di struttura ricettiva: i Marina resort, appunto. Si tratta di strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo attrezzato come spazio ricettivo all’aria aperta. «I Marina resort rappresentano una nuova una porta di accesso al territorio e, in un connubio mare-terra, potranno rilanciare una forma di turismo alternativo, più lento», così il consigliere regionale nell’immediatezza dell’approvazione della legge. [Continua in basso]

Consigliere Lo Schiavo, quali i vantaggi di questa nuova legge?

«Il riconoscimento dei porti turistici come Marina Resort, equiparando i pontili a strutture ricettive all’aperto, fa sì che anche in Calabria, come già avviene in altre regioni, i gestori possano applicare l’Iva agevolata al 10 per cento, anziché al 22 per cento, alla sosta e al pernottamento dei diportisti e a tutti i servizi accessori».