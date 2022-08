Pure il Tartufo di Pizzo colpito dal caro bollette: posti di lavoro persi e produzione al minimo

La testimonianza di un gelatiere: «I frigoriferi non possono essere spenti, non resta che ridurre la produzione e tagliare il personale»

di Luana Costa



Posti di lavoro persi e produzione ridotta al minimo indispensabile. Anche così si tenta di rimanere a galla affrontando i marosi della crisi che si sta abbattendo sulle imprese calabresi. Ed è questa la via d’uscita imboccata da Giuseppe Corallini, tra i produttori del celebre Tartufo gelato di Pizzo, che ha visto nel giro di un mese raddoppiare i costi dell’energia elettrica. «È capitato tutto nel giro di un mese – racconta -. Sono passato dal pagare una bolletta di 3mila a una di 5mila euro con una differenza di soli mille kilowattora». La principale voce di costo in bilancio per l’azienda di gelato artigianale è infatti l’energia elettrica: le celle frigorifere lavorano 24 ore su 24, no stop per mantenere la temperatura dei prodotti. [Continua in basso]



«Non possiamo neppure ritoccare i listini perché lavoriamo per conto di grossisti – aggiunge ancora Giuseppe Corallini -. I nostri margini sono già ridotti all’osso e l’attività pari allo zero se il terziario si ferma. In un tale contesto il prodotto ci rimane sul groppone e non ha senso fare magazzino perché il poco margine di guadagno viene assorbito totalmente dal costo delle celle frigorifere». E così dal primo di settembre i quattro dipendenti che fino ad ora hanno trovato impiego nello stabilimento resteranno a casa. «Non vedo altra soluzione. Da inizio del prossimo mese lavorerò solo su ordinazione, riducendo la produzione. Se ci saranno ordini chiamerò i dipendenti altrimenti tutto resterà fermo».

Un taglio al personale e una riduzione della produzione anche per la pasticceria catanzarese De Santis, alle prese ogni giorno con oggettive difficoltà. «Prima un guanto in lattice lo pagavo 3 euro, adesso 12 ma anche 15 euro. Due rotoloni di carta per asciugare le mani prima li pagavo 8 euro, adesso 30 euro», spiega Antonio De Santis.