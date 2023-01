Caro gasolio, la stangata del nuovo anno fa imbufalire gli automobilisti – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

L’annunciato rincaro del prezzo del carburante, dopo che il governo Meloni non ha confermato il taglio delle accise varato a marzo dall’esecutivo Draghi, si è materializzato. E così dal primo gennaio le principali compagnie hanno ritoccato i prezzi. La media della benzina in self service supera quota 1,8 euro/litro, mentre il gasolio vola verso 1,87. Mentre sul servito il diesel supera i 2 euro al litro (2,02) e la benzina balza a 1,95 euro al litro. «Una vergogna», lamentano gli automobilisti. «Tutta colpa del Governo», esclama un altro intento a fare benzina. «Molti, in vista degli annunciati aumenti hanno fatto il pieno giorno 31 dicembre», conferma un benzinaio. [Continua in basso]

Ma la notizia evidentemente in questi giorni di festa non è arrivata a tutti. «Ma come – si chiede un anziano – fino a una settimana fa la benzina costava 1,6 euro al litro. Cosa è successo?», si domanda quasi incredulo. C’è invece chi ridacchia sotto i baffi: «In vista degli aumenti della benzina io mi sono comprato una macchina a gas. È aumentato anche questo – ammette – ma di tre centesimi. Credo di avere fatto la scelta migliore».

