Turismo accessibile, a Pizzo un confronto tra operatori ed esperti

Turismo per tutti, confronto su accessibilità e pari opportunità. Sarà questo il tema promosso dall’Unici Vibo per «avviare e sostenere un percorso di piena fruibilità del turismo da parte delle persone con disabilità, particolarmente di quelle con gravi minorazioni visive o totale mancanza della vista».

Nell’iniziativa si prevede il coinvolgimento di esperti, organizzazioni e strutture direttamente interessate dalla tematica che potranno illustrare lo stato dell’arte, testimoniare passi eventualmente compiuti, erudire su leggi e strategie (incluso l’accesso a specifici fondi e agevolazioni), con la possibilità di far partire dalla nostra terra, si legge in una nota Uici, «una serie di buone prassi da certificare e far valere anche in termini di marketing, intercettando così una particolare fetta di mercato spesso tenuta ai margini».

Le linee guida per la reale accessibilità, frutto di una progettazione a norma ed economicamente sostenibile, verranno tracciate dall’ingegnere Giovanni Bilotti (progettista per l’Accessibilità) e da Massimo La Gamba (euroconsulente – commercialista – componente Commissione nazionale Finanza Reporting Consiglio nazionale dei commercialisti), entrambi incaricati dall’Uici quali Componenti di uno “Staff di riferimento stabile”. L’esperienza di chi ha realizzato un progetto di completa inclusività turistica verrà portata da Damaso Di Emiddio, titolare di una struttura alberghiera a San Benedetto del Tronto, mentre illustrerà il proprio piano d’azione e le fasi di partenza Francesco Mantella, ristoratore di Tropea, città simbolo della Costa degli dei. Evento, moderato da Maurizio Bonanno, si terrà il 1 aprile, dalle 9.30, Palazzo della cultura di Pizzo.