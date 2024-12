Tornare in Calabria a Natale è (quasi) impossibile: i treni sono pochi, lenti e cari

Bella e (quasi) impossibile da raggiungere: con buona parte dei calabresi sparpagliati in giro per l’Italia per studio e lavoro, la Calabria, durante le feste “comandate”, diventa una delle mete più ricercate nelle piattaforme online per la ricerca dei biglietti, con conseguente rimbalzo verso l’alto dei prezzi spinti dall’algoritmo che, a una maggiore domanda, risponde con un offerta sempre più salata. E se prenotare un aereo può arrivare a costare quanto l’affitto di un bilocale in città, anche prendere un treno per raggiungere la punta dello stivale dalle maggiori città italiane può raggiungere costi esorbitanti.

Nella nostra simulazione abbiamo preso in considerazione una finestra di tempo compresa tra il 23 di dicembre e il 2 di gennaio – periodo di massima mobilità per i tanti fuori sede calabresi che intendono fare ritorno a casa per il Natale – mettendo a confronto tempi e costi dei biglietti, sia per i treni ad alta velocità che per i normali (e più lenti) intercity. E quello che ne è venuto fuori è un film dell’orrore (almeno per quelli che riescono a ritagliarsi una decina di giorni di stop dal lavoro di tutti i giorni) che come tutti gli anni va in scena a “vantaggio” dei tanti calabresi che per scelta o per necessità sono andati a vivere lontano.

Continua a leggere l’articolo su LaCNews24.it.