Vibo, presentato il bando regionale da 50 milioni per rilanciare il turismo. Colacchio (Confindustria): «Grande opportunità» – VIDEO

Innalzare gli standard qualitativi delle strutture ricettive calabresi per valorizzare l’ospitalità e intercettare nuovi flussi turistici. È l’obiettivo che la Regione Calabria intende realizzare tramite il bando regionale che nella giornata di ieri è stato presentato nella sede vibonese della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia e rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti nel turismo. Una dotazione finanziaria di 53 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione di strutture già esistenti o per la realizzazione di nuove.

Strutture alberghiere (da tre stelle in su) ed extra alberghiere, come B&B, agriturismi, e case vacanza potranno così contare su un importante sostegno per la creazione di un’offerta turistica di qualità. «È una dotazione finanziaria considerevole che permetterà di far ricadere sul territorio regionale, si stima, un investimento di circa 110 milioni – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Calabria Rosario Varì -. Dopo aver valorizzato e dopo aver lavorato molto per riqualificare i nostri aeroporti, per fare in modo che la Calabria sia più connessa con il resto d’Italia e d’Europa, adesso stiamo lavorando per fare in modo che chi arriva in Calabria stia in strutture che siano adeguate».

A Vibo dopo i saluti del presidente di Confindustria Vibo Valentia Rocco Colacchio e del presidente di Confcommercio Calabria Centrale Vibo Valentia Salvatore Nusdeo, gli interventi di Luca Giuliano, presidente sezione Turismo Confindustria Vibo Valentia, del presidente della Federazione attività alberghiere ed extra alberghiere Confcommercio di Vibo Valentia Francesco Iellamo, dell’assessore regionale Rosario Varì e del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara.

«Noi – commenta Ferrara – abbiamo un vero e proprio scrigno, un grande tesoro a partire dal mare meraviglioso fino alle montagne, un’agricoltura e un’enogastronomia di grande qualità, possiamo proporre un turismo religioso, un turismo congressuale, un turismo che può veramente essere esercitato durante 365 giorni all’anno. Però è evidente che dobbiamo anche puntare su un turismo di qualità. E questa misura punta esattamente sulla qualità dell’ospitalità, dell’accoglienza, guardando sia all’infrastruttura materiale ma anche alla professionalizzazione e all’investimento sul capitale umano».

A beneficiare del sostegno della Regione potranno infatti essere anche direttamente gli operatori turistici tramite dei percorsi di formazione. «Non vogliamo e non possiamo puntare solo sulle strutture – sottolinea Varì – ma stiamo lavorando per portare sui territori, prevalentemente sui territori turistici, dei centri di alta formazione che possano dare la possibilità a tutti coloro i quali operano nel settore di formarsi al meglio, per accogliere nel modo migliore i turisti. Percorsi formativi già programmati e che partiranno a breve».

La piattaforma informatica per l’invio delle domande aprirà il giorno 5 marzo 2025 alle ore 10:00 fino all’esaurimento delle risorse. «Questo bando realizzato in sinergia con Confindustria Confcommercio e la Regione può dare lustro alle aziende del territorio vibonese e non solo, di tutta la Calabria – commenta il presidente di Confindustria Vibo Valentia Rocco Colacchio -. Abbiamo delle strutture un po’ obsolete, quindi sarà l’opportunità per migliorarle, per puntare sulla digitalizzazione, e poi per crearne di nuove in alcune zone dove, nei periodi di grande calca dei turisti, effettivamente ci manca qualcosa».

Un’opportunità importante per gli operatori turistici del territorio e che bisognerà sfruttare in maniera intelligente, come sottolinea il presidente della sezione Turismo di Confindustria Vibo Valentia Luca Giuliano. «Sicuramente i due assessorati, quindi Turismo e Sviluppo Economico, hanno centrato quelle che erano le necessità del settore. Starà a noi imprenditori adesso capire come utilizzare al meglio questi fondi per riqualificare le nostre strutture nell’ottica di andare a incontrare le reali necessità che oggi troviamo sul mercato, cercando di rispondere alle richieste dei nuovi viaggiatori».