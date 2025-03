A Vibo Valentia una masterclass sul futuro del turismo e del bar con gli esperti di Aibes

Mercoledì 19 marzo 2025 l’Ipseoa Gagliardi di Vibo Valentia ospiterà due incontri dedicati al settore turistico alberghiero, con appuntamenti alle ore 11:00 e alle ore 15:30. L’iniziativa, promossa da Aibes (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori) in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Gagliardi, rientra in un progetto più ampio volto a rendere il mondo del bar sempre più attraente e professionalizzante.



L’evento formativo avrà come tema principale “@SINERGIE = Formazione Professionale = Lavoro”, con un focus sulla tendenza emergente del No/Low Alcol nel settore Horeca e nei Cocktail Bar. Tale tendenza, sempre più diffusa tra giovani e meno giovani, promuove il divertimento responsabile e il consumo consapevole di bevande a bassa o nulla gradazione alcolica.



La masterclass è rivolta a tutti gli operatori del settore: barman, barlady, bartender, chef, cuochi, camerieri, maitre, personale di sala, receptionist, direttori d’albergo e altre figure professionali dell’ambito turistico e ristorativo. Sarà inoltre possibile seguire l’evento in streaming tramite un apposito link.

Durante la giornata verranno presentati l’Associazione Aibes e l’azienda Bottega Spa, con un approfondimento sui prodotti No/Low Alcol della linea Bottega 00. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare Bottega 00 Alcol, Limoncello 00 Alcol e Bottega Gold.



L’evento vedrà la partecipazione dei Soci Aibes di Calabria e Basilicata, oltre a numerosi operatori del settore provenienti da tutta la regione. Tra le figure istituzionali presenti: Salvatore Caliò, Responsabile Istituti Alberghieri e Tempo Libero Aibes Calabria, Luca Biafora, Fiduciario e Consigliere Nazionale Aibes Calabria Basilicata, Sergio Aiello, Consigliere Nazionale Aibes Calabria Basilicata, Marco Pistone, Responsabile della Didattica Aibes Calabria Basilicata, Fortunato Schiavone, Vice Fiduciario per Vibo Valentia



L’incontro si inserisce in un percorso di sinergia tra i diversi attori del comparto turistico-alberghiero, con l’obiettivo di elevare il livello di professionalità del settore nel breve periodo. Attraverso eventi formativi come questo, Aibes e l’Ipseoa Gagliardi intendono contribuire alla crescita e alla valorizzazione delle competenze future del turismo in Calabria.



Di seguito il link per seguire l’evento in streaming: https://www.youtube.com/live/YzTGaaOe1AE