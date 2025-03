Gli studenti dell’Alberghiero di Vibo all’opera nel Ristorante didattico: «Evento che dimostra l’importanza della formazione sul campo»

La gastronomia è anche arte e decoro, curandone non solo il gusto ma anche l’immagine e deliziando sia il palato che la vista. Proprio su questo si incentrava la serata, che ha poi riscosso rilevante successo, denominata Ristorante Didattico – Passione Serale e organizzata all’interno dell’istituto didattico l’Ipseoa (Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) Enrico Gagliardi di Vibo Valentia, parte dell’Iis De Filippis Prestia.

Aspiranti chef

Protagonisti dell’evento sono stati esclusivamente gli studenti dell’Istituto Alberghiero che hanno dato vita a una vera e propria cena servita mettendo in pratica quanto appreso a scuola in un contesto altamente professionale. I ragazzi di sala, infatti, hanno preso le comande direttamente ai tavoli usando i palmari forniti da Armentaro Retail, e in cucina le stesse comande venivano stampate in tempo reale, permettendo agli apprendisti cuochi di lavorare in modo ordinato e veloce, proprio come accade nei ristoranti più organizzati. Insomma, una prova generale che è servita innanzitutto a migliorare la gestione nella cucina e negli ordini e anche ad accrescere l’esperienza sul campo di questi giovani studenti.

Grazie alla collaborazione con Armentaro Retail, azienda specializzata in soluzioni per la ristorazione e il commercio, è stato inoltre possibile allestire un ambiente professionale con: software gestionale per ristorazione; Palmari per la presa comande; Stampanti di comanda in cucina e al bar; un menu personalizzato per l’evento.

La collaborazione di Armentaro Retail

A coordinare e seguire l’iniziativa è stato il professore Cardamone che ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, grazie anche alla dedizione degli studenti, ringraziando lo stesso Armentaro Retail per il contributo fondamentale alla riuscita dell’evento. Proprio quest’ultimo, fondatore dell’azienda, ha voluto esprimere la sua gratitudine: «Ringrazio il professor Cardamone e tutto l’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia per la disponibilità e per averci dato la possibilità di portare la nostra tecnologia tra i banchi di scuola. È stato bello vedere gli studenti utilizzare strumenti moderni e capire come la digitalizzazione possa rendere il lavoro in sala e in cucina più semplice, veloce ed efficace».

E poi: «Eventi come questo dimostrano quanto sia importante collegare la scuola al mondo reale, offrendo ai ragazzi esperienze concrete e strumenti utili per affrontare il futuro con competenza e fiducia».